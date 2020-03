Stuttgart (ots) - Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg Extra" am Donnerstag, 19. März 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg, nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek / Moderation Stefanie GermannAbstand halten, Hände waschen, daheimbleiben - Alltag in Zeiten von Corona. Schulen und Kindergärten sind geschlossen, Theater, Sport, Messen oder Flüge abgesagt, die Landesgrenzen nahezu abgeriegelt. Das Personal in Krankenhäusern, in der Altenpflege, bei der Polizei und in anderen Bereichen arbeitet am Limit. Zudem soll der amerikanische Präsident Donald Trump versucht haben, den Corona-Impfstoff, der gerade in Tübingen entwickelt wird, exklusiv für die USA zu sichern. Wie gehen die Bürgerinnen und Bürger mit der Krise um, wie regeln sie ihr Leben mit dem Virus? Diese Fragen stellt das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg Extra" der Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz, dem Medizinethiker Urban Wiesing von der Universität Tübingen und der landespolitischen SWR Korrespondentin Edda Markeli in der Sendung am 19. März 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.Vor Ort im Corona-LandWas tun, wenn die Kinder vormittags nicht mehr in die Schule oder in den Kindergarten gehen, sondern daheim beschäftigt werden müssen? Wie lange halten Restaurants, Läden und Taxiunternehmen durch, wenn keine Kundschaft mehr kommen darf? Wie geht es Polizistinnen und Polizisten? Reporterin Alix Koch ist in Stuttgart unterwegs und fängt die angespannte Stimmung in einer nahezu menschenleeren Innenstadt ein.Corona-Virus - Kampf um den ImpfstoffDie Tübinger Biotech-Firma Curevac arbeitet seit einigen Monaten mit einer vielversprechenden Methode an einem Corona-Impfstoff. Eventuell sollen bereits im Juni klinische Studien beginnen. Was genau macht das Unternehmen aus der schwäbischen Kleinstadt? Was ist dran an den Abwerbeversuchen von US-Präsident Trump? Woher bezieht die Firma ihre Mittel und wer bestimmt, was mit dem Impfstoff passiert, wenn er fertig ist?Corona-Patienten - Krankenhäuser am Limit?Wie bewältigen die Krankenhäuser im Land den Umgang mit dem Corona-Virus? Die Uniklinik Freiburg hält Krankenhausbetten für Infizierte frei und sagt geplante, nicht unbedingt notwendige Operationen ab. Die Ärztinnen und Ärzte vor Ort sind sich sicher: Corona-Erkrankte werden kommen - und zwar in Scharen. Wie verändert das Corona-Virus den Klinikalltag? Ist das Limit bald erreicht?Baden-Württemberg im Krisenmodus - die politische WochenchronikJeden Tag neue, drastischere Maßnahmen: Nahezu täglich verkündet die Landesregierung weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Grenzen nach Frankreich und in die Schweiz werden streng kontrolliert, Schulen, Universitäten und Kindertagesstätten im Land sind geschlossen. Auch der Flugverkehr soll bald ruhen. Ausgangssperren für die Bevölkerung hält die Regierung bislang jedoch nicht für notwendig (Stand Mittwoch, 10 Uhr). Doch das kann sich schnell ändern."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung von 19. März 2020 bis 19. März 2021 unter ARDmediathek.de verfügbar, außerdem unter http://SWR.de/zur-sache-baden-wuerttembergPressefotos bei ARD-foto.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://SWR.li/corona-ausnahmezustand (https://SWR.li/corona-ausnahmezustand)Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4551474OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell