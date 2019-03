Cornelius Riese neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Nürnberger TeamBank AG

Finanztrends Video zu



Nürnberg (ots) - Am 21. März 2019 hat die Nürnberger TeamBank AGDr. Cornelius Riese, Co-Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG, zumVorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Riese übernimmt dieseFunktion planmäßig von Thomas Ullrich, der als stv.Aufsichtsratsvorsitzender dem Gremium weiterhin angehören wird.Cornelius Riese leitet seit 1. Januar 2019 zusammen mit UweFröhlich als Co-Vorstandsvorsitzende die DZ BANK, wo er primär dieKonzernsteuerung und die Weiterentwicklung der Holding-Funktionverantwortet. Vor diesem Hintergrund ist er bereits Vorsitzender desAufsichtsrats der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der R+V Versicherungsowie der Union Investment.Cornelius Riese begann seine Laufbahn in der genossenschaftlichenGruppe bei der DG HYP in Hamburg als BereichsleiterUnternehmensentwicklung/Organisation/IT im Jahr 2007. Zuvor war derpromovierte Betriebswirtschaftler seit 1999 als Unternehmensberaterbei Accenture tätig. Im Jahr 2009 wechselte er in die DZ BANK undverantwortete dort als Bereichsleiter Stab das Generalsekretariat,die Beteiligungen und die Strategie. Von 2013 an war er Mitglied desVorstands der DZ BANK zuständig für Finanzen, Controlling undStrategie.Porträtbild Dr. Cornelius Riese: http://ots.de/Bk6XLzKurzprofil:Die TeamBank AG ist mit der Produktfamilie easyCredit dasKompetenzzentrum für modernes Liquiditätsmanagement in derGenossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Durchdie Bereitstellung und Vernetzung innovativer Produkte und Serviceserhalten die Kunden einfach, überall und zu jeder Zeit Zugang zuLiquidität. Wichtige Elemente des Ökosystems sind zum Beispiel derRatenkredit easyCredit und das medienbruchfreie Bezahlverfahrenratenkauf by easyCredit. Darüber hinaus hat die TeamBank für dasProdukt easyCredit - über den Computer oder ortsunabhängig viaSmartphone - einen vollständig digitalen und medienbruchfreienVertragsabschluss eingeführt.Pressekontakt:Andrea BrinkmannT +49 (0) 911 / 53 90-38 04F +49 (0) 911 / 53 90-10 38E presse@teambank.deTeamBank AG NürnbergBeuthener Str. 2590471 NürnbergGermanywww.teambank.deOriginal-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuell