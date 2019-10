Corestate bestätigt nach Kurssturz seine Ziele

Weitere Suchergebnisse zu "Corestate Capital Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Immobilienverwalter Corestate Capital hat nach dem Kurssturz am Vortag seine Jahresziele bestätigt. Der operative Geschäftsverlauf sei durchweg positiv und die Wachstumsaussichten über alle Geschäftsfelder und Produkte hinweg attraktiv, teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit.





Die Aktien des Immobilienverwalters waren am Mittwochnachmittag nach Informationen über eine hohe Leerverkaufsposition auf Talfahrt gegangen. Laut "Bundesanzeiger" hält der kalifornische Hedgefonds Muddy Waters Capital seit Dienstag eine Netto-Leerverkaufsposition über 0,50 Prozent des Aktienkapitals. Muddy Waters ist dafür bekannt, auf fallende Kurse zu wetten und gleichzeitig Rechercheergebnisse zu veröffentlichen, in denen sie auf angebliche Schwachstellen in den Unternehmen hinweisen. Die Aktie von Corestate Capital verlor am Mittwoch insgesamt fast 20 Prozent./knd/fba