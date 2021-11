Corestate Capital Aktie: Jetzt geht’s rund!

Für die Aktie Corestate Capital stehen per 17.11.2021, 17:37 Uhr 9.005 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Corestate Capital zählt zum Segment "Immobilien".

Corestate Capital haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Corestate Capital wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Corestate Capital vor. Das Kursziel für die Aktie der Corestate Capital liegt im Mittel wiederum bei 20,25 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 9.005 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 124,88 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Corestate Capital insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Corestate Capital höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 11,54 Prozentpunkte (15,97 % gegenüber 4,43 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Corestate Capital. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

