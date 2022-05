Corestate Capital-Aktie: Bald Pleite?

Liquidität ist ein scheues Reh. So verkaufen die Anleger lieber ihre Anteile an Corestate Capital. Denn noch ist unklar, ob und wie das Unternehmen seine im November 2022 sowie im April 2023 fälligen Anleihen zurückzahlen kann. So wäre gar im Worst-Case-Szenario eine Insolvenz zu befürchten. Der Immobilien-Investmentmanager hat schon seine Finanzziele für 2022 ausgesetzt. Und für die Refinanzierung einer Wandelanleihe… Hier weiterlesen