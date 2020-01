Corestate Capital Aktie: Die Aktie gerät unter die Räder!

Anleger von Corestate Capital starten mit einem bösen Erwachen in die neue Woche. Am Montag gab die Aktie des Unternehmens überraschend um mehr als 2,7 Prozent nach und verschlechterte sich dadurch bis auf 39 Euro. Verantwortlich für den Kurssturz waren jedoch keine schlechten Neuigkeiten um das Unternehmen selbst. Der Titel geriet schlicht in einen Abwärtsstrudel aus mieser Stimmung an den Märkten.

Kein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung