Corero Network Security kündigt bedeutende Verbesserungen des SmartWall® Threat Defense System an

Marlborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Corero Network Security plc (AIM: CNS.L), ein führender Anbieter von hochleistungsfähigen DDoS-Verteidigungslösungen (Distributed Denial of Service) in Echtzeit, gibt bekannt, dass ein wichtiges Update für das preisgekrönte SmartWall® Threat Defense System (TDS) veröffentlicht wurde.Das SmartWall Threat Defense System von Corero bietet bereits eine Leitungsgeschwindigkeit für den schnellsten, stets aktiven Echtzeit-DDoS-Schutz, aber diese neuen Verbesserungen bringen die Lösung auf ein branchenweit führendes Niveau an Genauigkeit und Effektivität bei der automatischen DDoS-Erkennung und -Minderung. "Wir freuen uns sehr, einige fantastische DDoS-Verteidigungsinnovationen sowie eine Reihe weiterer Fortschritte bekannt zu geben, die unsere Lösung flexibler, belastbarer und leichter einsetzbar machen", sagte Ashley Stephenson, CTO von Corero.Zu diesen neuesten Verbesserungen gehören die folgenden:- Innovativer automatischer Schutz gegen die jüngste Botnet-Flut und Spektrumsangriffe.- Erweiterbarkeit zur dynamischen Verbesserung von Sichtbarkeit und Schutz in einem Produktionssystem- Ermöglichung und Beschleunigung der Kundenmigration auf DDoS-geschützte 100G-Internetkonnektivität mit branchenweit führendem Preis-Leistungs-Verhältnis für Terabit-Minderung in nur 5RU- Integrierter Link-Schutz für Geräte, die ständig eingeschaltet sind und inline mit dem eingehenden Datenverkehr betrieben werden- Betriebsbereite Softwareupdates für erhöhte Netzwerkverfügbarkeit und Ausfallsicherheit "Diese Version ist ein großer Erfolg unseres Entwicklungsteams und wird Corero weiterhin an der Spitze des Marktes für Echtzeit-DDoS-Schutz positionieren und unseren Kunden dabei helfen, angesichts der zunehmenden Cyberangriffe ein Höchstmaß an Geschäftskontinuität zu gewährleisten", kommentiert Ashley Stephenson, CTO von Corero.Informationen zu Corero Network SecurityCorero Network Security ist ein führender Anbieter von hochleistungsfähigen Echtzeit-DDoS-Verteidigungslösungen. Serviceprovider, Hosting-Provider und digitale Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf die preisgekrönte Technologie von Corero, um die DDoS-Bedrohung für ihre Umgebung durch automatische Angriffserkennung und -abschwächung in Verbindung mit vollständiger Netzwerktransparenz, Analyse und Berichterstattung zu beseitigen. Diese branchenführende Technologie bietet kostengünstige, skalierbare Schutzfunktionen gegen DDoS-Angriffe in den komplexesten Umgebungen und ermöglicht gleichzeitig ein kostengünstigeres ökonomisches Modell als bisher verfügbar.Für weitere Informationen besuchen Sie www.corero.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2943652-1&h=523447148&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2943652-1%26h%3D1857232648%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.corero.com%252F%26a%3Dwww.corero.com&a=www.corero.com), und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2943652-1&h=3588254382&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2943652-1%26h%3D3703072881%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252F80375%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2943652-1&h=1689964460&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2943652-1%26h%3D1638910295%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCorero%26a%3DTwitter&a=Twitter).Anfragen:Brian HawthorneCorero Marketing+1 978-212-1523Brian.Hawthorne@corero.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1100072/Corero_Network_Security_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2943652-1&h=202624808&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2943652-1%26h%3D3909559224%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1100072%252FCorero_Network_Security_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1100072%252FCorero_Network_Security_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1100072%2FCorero_Network_Security_Logo.jpg)Original-Content von: Corero Network Security, übermittelt durch news aktuell