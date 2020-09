Coreo Aktie: Zeichnungsfrist verlängert!

Was klang das noch positiv vorigen Monat: Die Zeichnungsfrist der neuen Coreo-Anleihe sei mit „Zeichnungszusagen der Ankeraktionäre“ im Volumen von mehr als 8 Mio. Euro gestartet. Das war beachtlich, denn insgesamt sollte das Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro erreichen, so Coreo. Die geplante Anleihe sollte bis zum heutigen Dienstag (8. September) gezeichnet werden können (in Deutschland sowie Österreich und Luxemburg). ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



