Coreo Aktie: Hier wird Geld eingesammelt!

Zu Beginn der neuen Handelswoche teilte Coreo mit, dass die Zeichnungsfrist der neuen Coreo-Anleihe bereits mit ordentlichen Zeichnungszusagen (und zwar durch die „Ankeraktionäre“) gestartet ist. Um was es geht: Coreo ist ein Bestandsimmobilienentwickler, Firmensitz Frankfurt/Main und laut eigenen Angaben mit Fokus auf Gewerbe- sowie Wohn-Immobilien in Deutschland. Es soll in den nächsten Jahren ein „effizient bewirtschaftetes, renditestarkes Immobilienportfolio“ aufgebaut werden – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



