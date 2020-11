Corelogic -United States: Was steht jetzt noch aus?

Per 15.11.2020, 01:00 Uhr wird für die Aktie Corelogic -United States am Heimatmarkt New York der Kurs von 77.87 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Corelogic -United States auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Corelogic -United States beläuft sich mittlerweile auf 55,99 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 77,87 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +39,08 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 70,12 USD. Somit ist die Aktie mit +11,05 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Corelogic -United States auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Corelogic -United States in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Corelogic -United States hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Corelogic -United States beträgt das aktuelle KGV 28,88. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 51,01. Corelogic -United States ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Corelogic -United States?

Wie wird sich Corelogic -United States nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Corelogic -United States Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Corelogic -United States Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken