Corelogic -United States: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Für die Aktie Corelogic -United States stehen per 08.10.2020, 10:06 Uhr 67.96 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Corelogic -United States zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Corelogic -United States haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Corelogic -United States mit einer Rendite von 47,27 Prozent mehr als 41 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,32 Prozent. Auch hier liegt Corelogic -United States mit 42,95 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für Corelogic -United States liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 4 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Corelogic -United States vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 51,2 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (67,96 USD) könnte die Aktie damit um -24,66 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Corelogic -United States-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Corelogic -United States liegt bei einem Wert von 29,87. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 48,6) unter dem Durschschnitt (ca. 39 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Corelogic -United States damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

