Corelogic -United States: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Für die Aktie Corelogic -United States stehen per 19.03.2021, 21:49 Uhr 79.25 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Corelogic -United States zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben Corelogic -United States nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Corelogic -United States-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 72,67 USD. Der letzte Schlusskurs (79,25 USD) weicht somit +9,05 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 80,28 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,28 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Corelogic -United States ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Corelogic -United States-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Corelogic -United States nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,7 Prozentpunkte (1,67 % gegenüber 2,36 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Corelogic -United States in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Corelogic -United States wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

