Core-mark: Bitte unbedingt beachten!

Core-mark weist am 13.05.2021, 06:48 Uhr einen Kurs von 40.59 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Händler" geführt.

Core-mark haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Core-mark-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Core-mark vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 38 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -6,38 Prozent erzielen, da sie derzeit 40,59 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet Core-mark niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Händler. Der Unterschied beträgt 2,68 Prozentpunkte (1,22 % gegenüber 3,9 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Core-mark-Aktie beträgt dieser aktuell 33,5 USD. Der letzte Schlusskurs (40,59 USD) liegt damit deutlich darüber (+21,16 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Core-mark somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (40,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,12 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Core-mark-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Core-mark auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

