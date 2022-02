Core One Labs reicht Meilenstein-Patent zum Schutz seines rekombinanten Produktionssystems für optimiertes biosynthetisches N-Methyltryptamin (NMT) ein

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, Kanada – 21. Februar 2022 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) („Core One“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. aus Victoria, British Columbia, beim United States Patent and Trademark Office („USPTO“) einen Patentantrag für die Produktion von biosynthetischem N-Methyltryptamin (NMT) (auch bekannt als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung