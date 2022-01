Core One Labs-Aktie: Und weiter geht die wilde Fahrt!

Die in der vergangenen Woche gestartete Rallye der Core One Labs-Aktie setzt sich heute allem Anschein nach nicht nur weiter fort, sie scheint sogar noch an Tempo aufzunehmen. Bereits am Vormittag stand ein Plug von 35 Prozent auf der Anzeigetafel, was den Kurs auf 1,49 Euro und damit den höchsten Stand seit Oktober befördert.

Etwaige charttechnische Widerstände hat das Papier damit für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung