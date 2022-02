Core One Labs-Aktie: Bittere Verluste

Durch diese Bewegung entfernt sich die Core-One-Labs-Aktie weiter vom 50-Tagedurchschnitt. Er war das Ziel der am 8. Februar auf dem Tief bei 0,544 Euro gestarteten Aufwärtsbewegung. Zwar konnte der gleitende Durchschnitt erreicht und auch zeitweise überwunden werden, doch nachhaltig waren diese Kursgewinne nicht. Der Wert ging in eine neue Abwärtsbewegung über, die sich durch die heutigen Verluste in den nächsten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung