Core One Labs: Abschluss der finalen Vereinbarung zur Übernahme von Akome Biotech

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, Kanada – 29. April 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das „Unternehmen“), ein auf die biotechnologische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Life-Science-Unternehmen, das sich in erster Linie darauf konzentriert, psychedelische Arzneimittel zur Marktreife zu bringen, gibt mit Freude bekannt, dass es am 23. April 2021 eine finale Aktienkaufvereinbarung (die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung