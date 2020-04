Core-Mark: Was bedeutet das für den Kurs?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Core-Mark am 03.04.2020, 18:57 Uhr, mit dem Kurs von 25.19 USD. Die Aktie der Core-Mark wird dem Segment "Händler" zugeordnet.

Wie Core-Mark derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Core-Mark-Aktie hat einen Wert von 49,29. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (42,04). Core-Mark ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 42,04). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Core-Mark.

2. Dividende: Core-Mark hat mit einer Dividendenrendite von 1,68 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.99%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Händler"-Branche beträgt -2,31. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Core-Mark-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Core-Mark-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Core-Mark vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (33,33 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 24,52 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 26,77 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Core-Mark eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.