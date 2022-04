Cleveland-Cliffs Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Kurs der Aktie Cleveland-cliffs steht am 12.04.2022, 16:58 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 30.45 USD. Der Titel wird der Branche "Stahl" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cleveland-cliffs auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Cleveland-cliffs auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Cleveland-cliffs in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Cleveland-cliffs hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cleveland-cliffs in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cleveland-cliffs wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 4,53 und liegt mit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 38,19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Cleveland-cliffs auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

