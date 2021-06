CoreTigo erzielt 13 Millionen Dollar in der Serie B unter der Führung von Cardumen Capital und Verizon Ventures

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Basking Ridge, N.j. (ots/PRNewswire) - Industrielle Funklösungen von CoreTigo bringen die IIOT- und Fabrikautomationskommunikation weiter voranCoreTigo (https://www.coretigo.com/), Anbieter von drahtlosen Konnektivitätslösungen für die Industrie, gab heute den Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen US-Dollar bekannt. Dadurch hat sich die Gesamtfinanzierung bis heute auf 27 Millionen US-Dollar erhöht. Der strategische Investor Verizon Ventures schloss sich CoreTigos Portfolio von namhaften Investoren an, darunter Cardumen Capital, das die Runde anführte, sowie die bestehenden Investoren Lenovo Capital, Magma Venture Partners, Meron Capital, Qualcomm Ventures LLC und Sierra Ventures.Die innovative IO-Link Wireless-Technologie von CoreTigo schafft eine Reihe neuer und robuster drahtloser Lösungen für Echtzeitsteuerung und -überwachung, die bisher im industriellen Bereich nicht möglich waren. Die Lösungen des Unternehmens revolutionieren die Fabrikautomation, indem sie drahtlose Verbindungen in Kabelqualität bereitstellen, die ein äußerst anpassungsfähiges und flexibles Maschinendesign, eine intelligente und modulare Planung von Produktionslinien sowie den vollständigen Zugriff auf Daten von überall und in jeder Umgebung ermöglicht.Da sich intelligente Maschinen und Prozesse weiterentwickeln, ist die kontinuierliche Entwicklung von drahtloser industrieller Kommunikation der Schlüssel für den Fortschritt des Industrial Internet of Things (IIOT). Die IO-Link Wireless-Lösungen von CoreTigo sind ein integraler Bestandteil der Annäherung von IT und OT und ergänzen globale 5G-Mobilfunkanbieter, um jederzeit eine hochleistungsfähige Kommunikation zu ermöglichen."Die Vorteile von Industrie 4.0 können nicht realisiert werden, ohne die drahtlose Kommunikation als Schlüsselkomponente zu priorisieren", sagte Tammy Mahn, Managing Director bei Verizon Ventures. "CoreTigo ist durch seine Drahtlos-Technologie führend in der Fertigungsautomatisierung, die in Verbindung mit 5G und Multi-Access Edge Computing den Herstellern Datenpower auf kostengünstige, zuverlässige und flexible Weise bereitstellt."Bei der Mission, die Bedürfnisse von Fertigungsbetrieben nach intelligenten und anpassungsfähigen Technologien zu erfüllen, bieten die Lösungen von CoreTigo eine breite Auswahl an Vorteilen, beispielsweise die Reduzierung von Ausfallzeiten, vorausschauende Wartung und Steigerung des Durchsatzes. Angesichts der vielfältigen und anspruchsvollen Marktanforderungen von Maschinenbauern, Herstellern von Automatisierungsanlagen und Systemintegratoren, wird die Finanzierung genutzt, um in die Kundenzufriedenheit zu investieren und die Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsaktivitäten weltweit auszubauen."CoreTigo ist führend auf dem Markt für unternehmenskritische Wireless-Lösungen und integriert seine Technologie und Produkte mit vielen führenden Unternehmen der industriellen Automatisierung. Das erstklassige Team, die zuverlässige Technologie und das schnell wachsende Unternehmen positionieren sie im Zentrum der nächsten Innovationswelle in der Automatisierungsbranche", sagte Gonzalo Martinez de Azagra, Gründer und General Partner bei Cardumen Capital."Die kontinuierliche Finanzierung unserer bestehenden Investoren in dieser Runde und die Ergänzung von Verizon Ventures ist ein großes Vertrauensvotum für CoreTigo", sagte Eran Zigman, CoreTigo-Mitbegründer und CEO. "Dies bestätigt die enormen Marktchancen und die steigende Nachfrage, die wir für intelligente, drahtlose, unternehmenskritische Lösungen erleben."Eine Auswahl von CoreTigos weltweiten Industriepartnern finden Sie unter: Working Together for a Wireless Industrial World (https://www.coretigo.com/#testimonials).Über VerizonVerizon Communications Inc. (NYSE: VZ) (Nasdaq: VZ) wurde am 30. Juni 2000 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Technologie, Kommunikation, Information und Unterhaltung. Mit Hauptsitz in New York und einer weltweiten Präsenz erwirtschaftete Verizon im Jahr 2020 einen Umsatz von 128,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet auf seinen preisgekrönten Netzwerken und Plattformen Sprach-, Daten- und Videodienste und -lösungen und erfüllt damit die Anforderungen der Kunden an Mobilität, zuverlässige Netzwerkverbindungen, Sicherheit und Kontrolle.Über CoreTigoCoreTigo erschließt den industriellen Raum mit leistungsstarken IO-Link Wireless-Kommunikationslösungen für Maschinenbauer, Systemintegratoren und Hersteller von Industrieanlagen. Die Produkte von CoreTigo ermöglichen die Konstruktion und Nachrüstung von Maschinen und Produktionslinien, die bisher nicht möglich waren. Diese Lösungen erhöhen die Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Modularität zu Gunsten von Kosteneffizienz, erhöhter Produktivität und der Reduzierung von Ausfallzeiten. Der globale Standard IO-Link Wireless, der für industrielle Umgebungen und Motion-Control-Anwendungen geeignet ist, wird von führenden Industrieunternehmen unterstützt und bietet Konnektivität in Kabelqualität für Millionen von Sensoren, Aktoren und Industriegeräten weltweit.VERIZON ONLINE MEDIA CENTER: Pressemitteilungen, Storys, Medienkontakte sowie sonstige Ressourcen finden Sie unter https://www.verizon.com/about/media-center. Pressemeldungen sind auch als RSS-Feed erhältlich, den Sie hier abonnieren können:www.verizon.com/about/rss-feeds/ (http://www.verizon.com/about/rss-feeds).Video - https://youtu.be/2nK8g3Yvu1ELogo - https://mma.prnewswire.com/media/1483957/CoreTigo_Logo.jpgPressekontakt:Clare Ward+44 (0)118 905 3501clare.ward@uk.verizon.comOriginal-Content von: CoreTigo, übermittelt durch news aktuell