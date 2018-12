CorePoint Lodging: Reicht das?

Per 20.12.2018 wird für die Aktie CorePoint Lodging der Kurs von 12 USD angezeigt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir CorePoint Lodging einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob CorePoint Lodging jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über CorePoint Lodging wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält CorePoint Lodging auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die CorePoint Lodging-Aktie ein Durchschnitt von 20,4 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12 USD (-41,18 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (14,97 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,84 Prozent), somit erhält die CorePoint Lodging-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. CorePoint Lodging erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CorePoint Lodging liegt bei einem Wert von 97,44. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" (KGV von 46,05) über dem Durschschnitt (ca. 112 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist CorePoint Lodging damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.