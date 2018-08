CoreMedia und Cloudinary kooperieren, um Cloudinarys Advanced Digital Asset Management in CoreMedia zu integrieren

Die führende Content Plattform bietet nun eine Integration inCloudinarys End-to-End Bild und Video Management. Dies macht es fürCoreMedia Nutzer einfacher, dynamische "Customer-first Experiences"zu liefern.Hamburg, Deutschland & Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -CoreMedia, Anbieter einer globalen Content-Plattform zurOrchestrierung und Bereitstellung konsistenter, personalisierterOnline-Experiences für jeden digitalen Touchpoint, hat heute bekanntgegeben, dass es eine Technologie-Partnerschaft mit Cloudinaryeingegangen ist. Cloudinary ist eine End-to-End Medien ManagementLösung für weltweit führende Marken. CoreMedia Nutzer mit Cloudinaryswebbasierendem Digital Asset Management (DAM) erhalten eine weitereLösungsoption für die Organisation, Management und Optimierung vonMedia Assets. Dies beinhaltet Bilder und Videos, sowie dieInszenierung, Voransicht und Lieferung von digitalen Experiences, diekonsistent und optimiert auf alle Kanäle und Browser zugeschnittensind.Online Händler wissen, dass sie personalisierte, inhaltsreicheExperiences liefern müssen. Der Druck liegt darin personalisierten,medienreichen Content effizient und konsistent zu liefern ohne dabeidie Kundenerfahrung negativ durch weniger optimale Bilder und Videos,sowie langsame Ladezeiten von Seiten, zu stören. Das kann zum Verlustvon Kunden führen, da es sich um kritische Bindungspunkte zur Firmahandelt."Wir freuen uns zusammen mit Cloudinary zu arbeiten, die neuerTechnologypartner für Digital Asset Management sind" sagt KarstenReuter, SVP Product Management bei CoreMedia(http://www.coremedia.de/). Ihre langjährige Erfahrung mit globaleneCommerce Marken wird sich auch positiv auf unsere Kunden auswirkenund wir sind begeistert eine Integration mit Ihrer Lösung anbieten zukönnen. Sie verbessert das Medien Management, darunter diedynamischsten Videooptimierungskapazitäten, die wir bisher gesehenhaben.""Bilder und Videos sind dabei das Wichtigste jeder erfolgreichenKampagne, da es verantwortlich für ein verbessertes Kunden-Engagementist" sagt Kobi Schwarts, Director of Business Development beiCloudinary. "Die Möglichkeit voll optimierte Media Assets schnell undeffizient liefern zu können, ist für jeden Online-Einzelhändlerkritisch. Wir freuen uns CoreMedia Nutzern einen Vorteil durch einebesondere Bild und Video Management Lösung bieten zu können. Hierzukommen unsere neuen DAM Kapazitäten, die es erlauben, Kunden derenmodernes Shopping Experience zu liefern, dass heutzutage erwartetwird."Beide Firmen werden auf der DMEXCO 2018 vom 12. bis 13. Septemberin Köln zu sehen sein. Besuchen Sie CoreMedia in Halle 7.1, Reihe C,Stand C-018. Lernen Sie wie man fesselnde Customer Journeys für IhreMarke kreieren und in Echtzeit als Vorschau verfolgen kann. Dies istüber alle Kanäle und Devices von einem zentralen System aus möglich.CoreMedia Kunden können Cloudinary kostenlos nutzen und nahtlosIhre Media Assets migrieren, entweder On Demand oder durch dieÜbersetzung der gesamten Medienbibliothek. Mehr Informationen überCloudinary für die CoreMedia Integration gibt es hier. Lernen Siemehr über das CoreMedia Partner Programm:https://www.coremedia.com/de/partner.Über CoreMedia AGCoreMedia wurde 1996 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg,Deutschland, mit Niederlassungen in San Francisco, Arlington VA,London und Singapur. CoreMedia bietet eine Content ExperiencePlattform und setzt dabei auf einen intelligenten Omnichannel-Ansatzfür Content Management, Digital Asset Management und tiefeeCommerce-Integrationen. Unsere Plattform für Branchenführer -darunter Luxottica, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, T-Mobile und YOOXNet-a-Porter - bietet eine intuitive redaktionelle Oberfläche,unschlagbare Flexibilität, sowie robuste Skalierbarkeit undErweiterbarkeit. Die Fähigkeit, hervorragende Ergebnisse zu liefern,hat CoreMedia zu einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz verholfen -als das beste CMS für den eCommerce. Für mehr Informationen, besuchenSie bitte unsere Webseite: www.coremedia.de.Über CloudinaryCloudinary bietet eine Cloud-basierte mediafull-stack Lösung für weltweit führende Marken. Mit Büros in den USA,England und Israel, wurde Cloudinary schnell zu der de facto Lösungfür Web Entwickler und Marketers um Bilder, Videos und andere richMedia Assets für ein optimales End Nutzer Experience zu liefern.Cloudinary hat mehr als 5,000 Kunden weltweit, darunter AMC,Answers.com, Bleacher Report, Cars.com, Conde Nast, DoorDash, FairfaxMedia, Forbes, Gizmodo, GrubHub, Hinge, Indiegogo, LululemonAthletica, Outbrain, Stitch Fix, Under Armour sowie Whole FoodsMarket. Für mehr Informationen, besuchen Sie bitte unsere Webseite:www.cloudinary.com.Pressekontakt:Tina ScottTelefon: 040 325587 307E-Mail: tina.scott@coremedia.comOriginal-Content von: CoreMedia AG, übermittelt durch news aktuell