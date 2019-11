CoreMedia beschleunigt Wachstum mit Mehrheitsbeteiligung von OpenGate Capital

Partnerschaft ermöglicht führendem Content-Management-Unternehmendie wachsende Nachfrage nach Digital Marketing-Lösungen zu bedienen.Hamburg, Deutschland und Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) -CoreMedia, eine globale Content-Management-Plattform und Entwicklerder CoreMedia Content Cloud, ist erfreut, seine Partnerschaft mitOpenGate Capital, einer internationalen Private-Equity-Gesellschaft,über eine Mehrheitsbeteiligung bekanntzugeben. CoreMedia ContentCloud verbindet Echtzeit-Produktinformationen mitMultimedia-Marketing-Content und liefert über eine Vielzahl digitalerKanäle hinweg eine konsistentes, personalisiertes Kundenerlebnis.Dieses neue Investment, an dem auch die Silicon Valley Bank, einerTochtergesellschaft der SVB Financial Group, beteiligt ist, setzt aufCoreMedia's erfolgreiche Selbstfinanzierung auf und positioniert dasUnternehmen für ein beschleunigtes Wachstum in Nordamerika undweltweit. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht."Digitales Marketing findet in einem täglich zunehmenden Tempostatt", so Sören Stamer, CEO und Mitgründer von CoreMedia. "FührendeUnternehmen benötigen agile, offene Lösungen, die ihnen eine optimaleUnterstützung bei der Orchestrierung ihrer Markenwerte von sämtlichenQuellen bieten, um für Touchpoints aller Art - sei es online, mobil,In-store, Programmatic Advertising oder Video - synchronisiertedigitale Kundenerfahrungen zu schaffen. Ich bin stolz auf unser Teamund auf das, was wir erreicht haben. Die Partnerschaft mit OpenGatebeschleunigt unser Bestreben, Unternehmen bei der Schaffung undEntwicklung ikonischer Marken zu unterstützen."Produktinnovation stellt einen wesentlichen Schwerpunkt fürCoreMedia dar. OpenGates Investition wird das Unternehmen bei derIntegration Künstlicher Intelligenz (KI) zur Automatisierungwiederkehrender Aufgaben helfen und Marken ermöglichen, ihren Kundenein innovatives, personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten. Darüberhinaus fördert die Partnerschaft die internationale Expansion und dieglobale Entwicklung der Marke.Andrew Nikou, Gründer und Chief Executive Officer von OpenGate,kommentierte: "Wir sind hocherfreut darüber, uns zu einem Zeitpunktmit CoreMedia und seinem talentierten Team zusammenzuschließen, andem das Unternehmen ein neues Kapitel in seiner Wachstumsgeschichteaufschlägt. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zuunterstützen, weiterhin marktführende Lösungen zu liefern, dieProduktivität, Reaktionsfähigkeit sowie die Relevanz des digitalenMarketings in globalem Maßstab fördern."Die Transaktion ermöglicht CoreMedia weiteres Wachstum basierendauf der zwanzigjährigen Erfahrung und Geschichte als führenderAnbieter von Content Management-Lösungen für globale Marken in denBereichen Einzelhandel, Medien, Industrie, Telekommunikation,öffentlicher Sektor sowie Luxuswaren.Informationen zu CoreMedia AGCoreMedia (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2627784-1&h=3316052935&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2627784-1%26h%3D1928465622%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2627784-1%2526h%253D1238578063%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.coremedia.com%25252F%2526a%253DCoreMedia%26a%3DCoreMedia&a=CoreMedia) mit Hauptsitz inHamburg, Deutschland, und Niederlassungen weltweit, ist diestrategische Plattform für Content Management und ExperienceOrchestration, der die bedeutendsten Marken vertrauen. Führendeglobale B2C-Unternehmen (Deckers, Luxottica, PVH Corp, Finnair,T-Mobile) und B2B-Firmen (Continental, Claas, Emerson, DMG-Mori)kreieren durch die Unterstützung von CoreMedia digitale Erlebnisseder Spitzenklasse. Als Unternehmen mit Visionären, Beratern undleidenschaftlichen Experten bringt CoreMedia Marken auf die nächsteStufe digitaler Kundenerlebnisse. Weitere Informationen erhalten Sieunter www.coremedia.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und Twitter@contentcloud oder lesen Sie unseren Blog unter blog.coremedia.com

OPENGATE CAPITAL MEDIENKONTAKT
Alanna Chaffin
OpenGate Capital
Direktdurchwahl: +1 310 432 7060
E-Mail: achaffin@opengatecapital.com

COREMEDIA MEDIENKONTAKT
Doug Heise
CoreMedia
Direktdurchwahl: +1 415 371 0400
E-Mail: doug.heise@coremedia.com