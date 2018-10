Cordula Stratmann und Micky Beisenherz mit Peter Wohlleben im Wald (FOTO)

Baden-Baden / Hunsrück (ots) -In "Der mit dem Wald spricht" geht es diesmal durch den Hunsrück /Dienstag, 27. November, 21 Uhr, SWR FernsehenIn "Der mit dem Wald spricht" nimmt Förster, Waldexperte undBestsellerautor Peter Wohlleben jeweils zwei Prominente mit auf einefaszinierende Entdeckungsreise durch heimische Waldgebiete. In dersechsten Folge geht es in den Hunsrück, dabei begleiten ihn Komikerinund Schauspielerin Cordula Stratmann und Comedy-Autor und ModeratorMicky Beisenherz. Zu sehen am 27. November um 21 Uhr im SWRFernsehen.Folge sechs: mit Cordula Stratmann und Micky Beisenherz durch denHunsrück Der Soonwald - Teil des rheinland-pfälzischen MittelgebirgesHunsrück und ein ganz besonderer Wald: Er gilt als Geheimtipp,magisch, schön und ursprünglich. Dem Orkan "Wiebke" fielen 1990größtenteils Fichtenbestände zum Opfer, sodass der Wald nun einenhohen Anteil an Laubwald mit teils sehr alten und schönen Buchen- undEichenbeständen vorweist. Peter Wohlleben ist auch in dieser Folgenicht allein unterwegs: Mit ihm brechen zwei Unterhaltungskünstleraus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet auf ins Abenteuer: Die Komikerinund Schauspielerin Cordula Stratmann und der Comedy-Autor undModerator Micky Beisenherz wagen den unterhaltsamen Trip in dieWildnis. Zwei Tage wandert das Trio durch den Soonwald, inklusiveLagerbau und einer Nacht unter freiem Himmel - und vielen spannendenund faszinierenden Einblicken in die Geheimnisse des Waldes.Zweitägige Walderkundungen mit PromisIn jeder Folge wird ein Waldgebiet im Südwesten erkundet, von derEifel über den Pfälzer Wald und Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb,inklusive Übernachtung unter freiem Himmel - mit vielenfaszinierenden Infos rund um die Themen Wald und Natur. Ganz nebenbeilernen Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Promis von einer neuenSeite kennen. Auf dem Plan stehen neben der Wanderung durchsUnterholz auch das Bauen eines Nachtlagers und Feuermachen. Mit dabeisind unter anderem: Guildo Horn und Sarah Wiener, Hannes Jaenicke undPierre M. Krause, Sven Plöger und Barbara Wussow sowie AdeleNeuhauser und Denis Scheck. Alle erwartet eine zweitägigeAbenteuerreise zu den Geheimnissen des Waldes - mit Peter Wohllebenals sympathischem Experten und Reiseleiter. Eine Produktion vonEncanto im Auftrag des Südwestrundfunks. Mehr von Wohlleben gibt esim Radio: Jeden Samstagvormittag um 9:40 Uhr ist er zu Gast bei SWR1Rheinland-Pfalz. In der Reihe "Der mit dem Wald spricht. Naturverstehen mit Peter Wohlleben" gewährt er Einblicke in dieGeheimnisse der heimischen Pflanzen, Tiere, Wälder und Bäume.Sendung:"Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter Wohlleben: MitCordula Stratmann und Micky Beisenherz durch den Hunsrück", Dienstag,27. November, 21 Uhr, SWR Fernsehen. "Der mit dem Wald spricht. Naturverstehen mit Peter Wohlleben", samstags, 9:40 Uhr, SWR1 RPInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/cordulastratmannundmickybeisenherzmitpeterwohllebenimwaldFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell