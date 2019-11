Corby Spirit and WineWar das alles, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Corby Spirit and Wine, die im Segment "Destillateure & Winzer" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.11.2019, 19:15 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 16.03 CAD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Corby Spirit and Wine auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,81 ist die Aktie von Corby Spirit and Wine auf Basis der heutigen Notierungen 89 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" (163,4) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Corby Spirit and Wine auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Corby Spirit and Wine sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Corby Spirit and Wine beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,5 Prozent und liegt mit 1,01 Prozent über dem Mittelwert (4,49) für diese Aktie. Corby Spirit and Wine bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.