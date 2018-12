Corby Spirit and Wine: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "CORBY SPIRIT & WINE LTD.":

Der Kurs der Aktie Corby Spirit and Wine stand am 21.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Toronto bei 17,56 CAD. Der Titel wird der Branche "Destillateure & Winzer" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Corby Spirit and Wine einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Corby Spirit and Wine jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Corby Spirit and Wine schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,49 % und somit 2,25 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,24 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Corby Spirit and Wine verläuft aktuell bei 20,04 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 17,56 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,38 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 19,41 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Corby Spirit and Wine-Aktie der aktuellen Differenz von -9,53 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Corby Spirit and Wine liegt bei einem Wert von 21,85. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Consumer Products" (KGV von 206,56) unter dem Durschschnitt (ca. 89 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Corby Spirit and Wine damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.