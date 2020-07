München (ots) -Sie ist schön, sie hat Humor, sie trägt das Herz am rechten Fleck - und trotzdem ist sie Single! Das möchte Joyn ändern: Ab dem 21. August sucht Promi-Lady Cora Schumacher in der Reality-Show "Coras House of Love" den perfekten Mann fürs Leben. SAT.1 zeigt die erste Folge am Starttag um 23:15 Uhr als exklusive Preview im Free-TV.Zehn charismatische und komplett unterschiedliche Männer kämpfen acht Tage lang um die coole Blondine. Gemeinsam ziehen sie in ein Haus und wollen Cora von sich überzeugen. Im täglichen Zusammenleben auf engstem Raum, bei gemeinsamen Aktivitäten und psychologischen Spielen versucht die Single-Lady herauszufinden, welcher Mann wirklich zu ihr passt. Wer kann in den "Love-Challenges" punkten? Wer bekommt eines der begehrten Einzeldates? Und wer wird am Ende das Herz von Cora erobern? Jeden Abend muss ein Mann das Haus verlassen, bis im Finale nur noch drei Verehrer die Chance haben, Coras Mr. Right zu werden.Darum versucht Cora Schumacher ihr Glück in einer Reality-Show: "Im Gegensatz zu den Rosenkavalieren suche ich nicht TV-Präsenz und schnellen Ruhm. Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Und wann hat man sonst schon die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen und sie auf Herz und Nieren zu prüfen." (lacht)Joyn zeigt die acht Folgen "Coras House of Love" ab dem 21. August 2020 auf Joyn. SAT.1 strahlt die erste Folge am 21. August 2020 um 23:15 Uhr im Free-TV aus. Produziert wird die Reality-Show von Endemol Shine Germany.Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung der Geschäftsführer Alexandar Vassilev, Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.Bei Fragen zur Reality-Show: PEPPERSTARK GmbH Linda Feller Tel.: +49 89 4114 7757 linda.feller@pepperstark.dePressekontakt Joyn: Vanessa Frodl Tel.: +49 175 181 584 8 vanessa.frodl@joyn.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134520/4646118 OTS: JoynOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell