CorNeat Vision beendet vorklinische Phase für künstliche Hornhaut and Sklera-Patch

- Innovative synthetische biologische Implantate werden beim 37.Kongress der ESCRS 2019 in Paris präsentiertTel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - CorNeat Vision, ein aufAugenheilkunde spezialisiertes Medizintechnikunternehmen mit Sitz inIsrael, hat heute den erfolgreichen Abschluss der präklinischen Phaseseines revolutionären Hornhautimplantats (CorNeatKPro/Keratoprothese) und des ersten künstlichen, beständigenSklera-Patch (CorNeat EverPatch) bekanntgegeben. Das Unternehmen wirdseine Lösungen, zu denen auch ein revolutionäresGlaukomdrainagesystem gehört (der CorNeat eShunt), beim 37. Kongressder ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) vom14.-18. September 2019 in Paris (Frankreich) vorstellen.CorNeats synthetisch-biologische Technologie ermöglicht, dievollständige und dauerhafte Integration seiner ophthalmischenImplantate mit dem umgebenen Gewebe. Dies geschieht mit einersynthetischen und beständigen extrazellulären Matrix (ECM), die dieStruktur umgebender Zellen stärkt und ihr Wachstum und ihreProliferation in die Implantate stimuliert. CorNeat Vision hat inseinen vorklinischen Prüfungen (darunter mehrereOkularimplantations-Prüfungen an Tieren) die Sicherheit seinerTechnologie in Zusammenhang mit seiner künstlichen Hornhaut (CorNeatKPro), seinem künstlichen Sklera-Patch (EverPatch) und seinemGlaukom-Shunt (eShunt) bewiesen.CorNeat Vision wird beim 37. Kongress der ESCRS (European Societyof Cataract and Refractive Surgeons) die folgenden Produktepräsentieren:- CorNeat KPro: Ein penetrierendes Hornhautimplantat (das alleSchichten der Hornhaut enthält) auf Basis synthetischer Biologie,um eine synthetische Optik mit dem umgebenen Gewebe zu integrieren.Im Gegensatz zu Hornhauttransplantaten und vergangenen Versuchen,eine künstliche Lösung zu entwickeln, bei denen entweder eine Nahtangelegt oder die Integration mit dem nativen Hornhautgewebeangestrebt wurde (ein schlecht durchblutetes, langsam heilendesGewebe), integriert sich das CorNeat KPro nach einem relativeinfachen circa 30-45-minütigen Eingriff dauerhaft mit derAugenwand unter der Bindehaut, die viel schneller heilt und einefeste, beständige Integration ermöglicht. Das CorNeat KPro bieteteine ästhetische, effiziente und skalierbare Alternative fürMillionen Menschen mit hornhautbedingten Sehbehinderungen und istallen existierenden Therapien weit überlegen. CorNeat KPro ist 100% synthetisch, weshalb bei der Implantation auf Hornhautgewebeeines Spenders verzichtet werden kann.- CorNeat EverPatch: Das CorNeat EverPatch (Sklera-Patch) ist dererste inerte, künstliche und beständige Gewebeersatz für dieOphthalmochirurgie. CorNeat EverPatch dient als Ersatz fürmenschliches Gewebe und unbeständige Kollagen-Patches. Damit werdenImplantate wie Glaukomdrainagesysteme überdeckt und das Auge beifehlendem Gewebe abgedichtet.- CorNeat eShunt: Der erste biologische integrierende Shunt mitbeständigen Nanofasern, die das Trabekelwerk imitieren, umautomatisch den Augeninnendruck zu regulieren. CorNeat eShunt istlanglebig und verhindert Blockaden durch Drainage tief in dieAugenhöhle, in das intrakonale Kompartiment."Wir verschmelzen innovative Ideen mit Technologien zurGewebeintegration, um Lösungen hervorzubringen, mit denen geschädigtebiologische Organe und Gewebe ersetzt oder ihre Funktionwiederhergestellt werden kann", sagte Almog Aley-Raz, CorNeat CEO &VP R&D. "Wir sind glücklich über den erfolgreichen Abschluss derpräklinischen Prüfungsphase für unsere ersten beiden Produkte -CorNeat KPro und CorNeat EverPatch - und freuen uns auf den Start unddie erfolgreiche Durchführung klinischer Prüfungen. Wir laden alleinteressierten Ophthalmologen und potenziellen Geschäftspartner ein,den Stand von CorNeat Vision Nr. D134 beim 37. Kongress der ESCRS inParis zu besuchen. Dort kann man sich über unsere Lösungeninformieren, einen Film zur Operation mit CorNeat KPro anschauen(Präsentation bei der Video Awards Session) und in der Poster Villagedes Kongresses Einblicke über unsere erfolgreiche Tierstudiegewinnen.""CorNeat Vision entwickelt neue Materialien, Ideen undOperationsmethoden für die Augenheilkunde, mit denen Bedarfslückengeschlossen werden", sagte Prof. Ehud Assia M.D., Leiter des Zentrumsfür angewandte Augenforschung an der israelischen Meir-Klinik undmedizinischer Direktor des Ein Tal Eye Center, ein mehrfachausgezeichneter ophthalmologischer Innovator und Hauptredner beim 37.Kongress der ESCRS (Binkhorst Medal Lecture) und Vorsitzender desBeirats von CorNeat Vision. "Die Resultate, die das Team von CorNeatVision unter Leitung des Chief Medical Officer Dr. Gilad Litvin beiden präklinischen Prüfungen erzielt hat, sind äußerstvielversprechend. Ich freue mich auf die klinische Prüfungen zuCorNeat EverPatch und CorNeat KPro und bin überzeugt, dass dieseStudien, die zusammen mit renommierten Kollegen in Israel, den USA,Kanada, Frankreich und China geplant werden, das hoheSicherheitsprofil bestätigen und die überragende Leistung dieserbeiden innovativen Produkte untermauern werden."Informationen zu CorNeat VisionCorNeat Vision ist ein auf Augenheilkunde spezialisiertesMedizintechnikunternehmen mit der obersten Mission, einen Beitrag zurweltweiten Verbesserung von Gesundheit, Nachhaltigkeit und Gleichheitzu leisten. CorNeat Vision gewann bei den China's (Shenzhen)Innovation Awards in 2018 den 1. Preis und wurde von der IsraeliInnovation Authority als BioMed Startup of the Year 2018 nominiert.CorNeat Vision produziert ein Spektrum innovativer, sicherer,kostengünstiger und langlebiger Lösungen für die Augenheilkunde,darunter CorNeat KPro, das CorNeat EverPatch und das CorNeat eShunt.Unsere Produkte haben das Potenzial, die Verfahren derOphthalmochirurgie in den Bereichen Cornea, Sklera, Glaukom undweiteren zu revolutionieren. Wir arbeiten unermüdlich daran, dasWohlergehen und die Lebensqualität von blinden und sehbehindertenMenschen zu verbessern und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.Dazu entwickeln wir innovative, dauerhafte, komfortable undkostengünstige Lösungen, die entweder das geschädigte Organ oderGewebe ersetzen oder die Krankheitsprogression stoppen bzw.verhindern. Bei manchen Indikationen ist eine Wiederherstellung derSehkraft möglich. 