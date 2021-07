Copy Trading mit eToro – HW 6: Erste deutliche Korrektur

Nach fünf Wochen mit regelmäßigen Zuwächsen gilt es in Handelswoche 6, den ersten deutlichen Rücksetzer zu verkraften. Die Copy Trader, alle fast durchweg long positioniert, litten unter der ersten kräftigeren Kurskorrektur nach Monaten stetig neuer Rekorde an den Aktienmärkten, einige sogar sehr deutlich. Vor allem mein Top-Performer der letzten Woche Auf Wochensicht verlor der DAX in der letzten Handelswoche rund ein Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!