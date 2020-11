Copper Mountain schließt Aktienfinanzierung über 17,25 Millionen C$ ab

Quelle: IRW Press

Vancouver, British-Columbia – 26. November 2020 – Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX: C6C) ("Copper Mountain" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain-mining-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es sein bereits zuvor angekündigtes Angebot zum Kauf von Stammaktien (das "Angebot") unter der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



