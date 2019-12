Cooper Tire & Rubber: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

An der Heimatbörse New York notiert Cooper Tire & Rubber per 02.12.2019, 01:00 Uhr bei 28.86 USD. Cooper Tire & Rubber zählt zum Segment "Reifen und Gummi".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cooper Tire & Rubber auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Cooper Tire & Rubber für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Cooper Tire & Rubber für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Cooper Tire & Rubber insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cooper Tire & Rubber verläuft aktuell bei 28,69 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 28,82 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,45 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 27,52 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Cooper Tire & Rubber-Aktie der aktuellen Differenz von +4,72 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Cooper Tire & Rubber beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,46 Prozent und liegt mit 0,01 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,47) für diese Aktie. Cooper Tire & Rubber bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.