Cooper Tire & Rubber: Ist das wirklich normal?

An der Heimatbörse New York notiert Cooper Tire & Rubber per 24.01.2020, 14:59 Uhr bei 28.53 USD. Cooper Tire & Rubber zählt zum Segment "Reifen und Gummi".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cooper Tire & Rubber einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cooper Tire & Rubber jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,08 und liegt mit 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten) von 16,32. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Cooper Tire & Rubber auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Cooper Tire & Rubber damit 24,02 Prozent unter dem Durchschnitt (9,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -6,15 Prozent. Cooper Tire & Rubber liegt aktuell 7,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Cooper Tire & Rubber weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,47 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Automatische Komponenten") von 2,41 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,95 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.