Cooper Tire & Rubber: Anleger sollten dies wissen!

Der Kurs der Aktie Cooper Tire & Rubber steht am 21.09.2020, 05:54 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 32.27 USD. Der Titel wird der Branche "Reifen und Gummi" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Cooper Tire & Rubber auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Cooper Tire & Rubber damit 25,95 Prozent über dem Durchschnitt (7,52 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -4,98 Prozent. Cooper Tire & Rubber liegt aktuell 38,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Cooper Tire & Rubber hat mit einer Dividendenrendite von 1,21 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.46%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche beträgt -1,25. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cooper Tire & Rubber-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Cooper Tire & Rubber wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Cooper Tire & Rubber-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Cooper Tire & Rubber liegt im Mittel wiederum bei 31 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 32,27 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -3,94 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Cooper Tire & Rubber insgesamt die Einschätzung "Buy".

