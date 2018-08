Cooper-Standard: Was sagt man dazu?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Cooper-Standard, die im Segment "Auto Teile und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 30.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 133,62 USD.

Unser Analystenteam hat Cooper-Standard auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Cooper-Standard wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Cooper-Standard auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cooper-Standard beträgt das aktuelle KGV 11,78. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automotive" haben im Durchschnitt ein KGV von 18,78. Cooper-Standard ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cooper-Standard-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 124,82 USD. Der letzte Schlusskurs (133,62 USD) weicht somit +7,05 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 133,8 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,13 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Cooper-Standard ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Cooper-Standard-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.