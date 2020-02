Cooper-Standard: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Per 04.02.2020, 00:24 Uhr wird für die Aktie Cooper-Standard am Heimatmarkt New York der Kurs von 26.53 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Auto Teile und Ausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cooper-Standard einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cooper-Standard jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Cooper-Standard 2 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 26,52 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 94,19 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 51,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Cooper-Standard. Die Diskussion drehte sich an fünf Tagen vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Cooper-Standard daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Cooper-Standard von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cooper-Standard-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 38,71 USD mit dem aktuellen Kurs (26,52 USD), ergibt sich eine Abweichung von -31,49 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (29,92 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,36 Prozent Abweichung). Die Cooper-Standard-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.