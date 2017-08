Die Cooper Advertising GmbH - Der Profipartner für Dialog- und Kommunikationsmarketing auf der dmexco in Köln / Der Dienstleister positioniert sich mit seinem zentralen Angebot, der Leadgenerierung

Hamburg (ots) - Das im Frühjahr 2016 gegründete HamburgerUnternehmen Cooper Advertising wird auf der diesjährigenBranchenmesse dmexco vom 13. bis 14. September in Köln sein weitgefächertes Leistungsspektrum aus den Bereichen Dialogmarketing undKommunikationsmarketing zeigen.Cooper Advertising ist Spezialist für die LeistungsbereicheE-Mail-Marketing, Performance-Marketing, Direct Mailing, Listbrokingund Affiliate Marketing. Obwohl sich das Team um den FirmengründerOliver Wydwaldt generell als passender Partner für alle Bereiche desdigitalen Marketings sieht, kanalisieren sich die Aktivitätenspeziell in Richtung der Leadgenerierung, die aktuell als dasFlaggschiff der angebotenen Leistungsdisziplinen angesehen werdenkann."Die Leadgenerierung ist ein hochwirksames, aber kein einfachesGeschäftsfeld. Heutzutage arbeiten wir dort gegen ein generellesProblem an", erklärt Geschäftsführer Oliver Wydwaldt. "VieleUnternehmen haben Leadgenerierung einfach nicht als das effektiveTool kennengelernt, das es tatsächlich ist. Durch mangelhafteBeratung, falsche Partner mit eher kurzfristigen Geschäftsansätzen,ungenügende Qualität oder mangelnde Flexibilität bei derKampagnendurchführung hat sich häufig der Eindruck gefestigt, dassLeadgenerierung nur ein Nischenwerkzeug als Kampagnenbegleitung seinkann. Das hören wir praktisch jeden Tag von unseren B2B- und auch vonden zahlreichen B2C-Kunden. Glücklicherweise arbeiten wir extremindividuell und zielgerichtet - dadurch können wir und kann unsereLeistung auf diesem Gebiet sehr schnell überzeugen."Die Stärken der Leadgenerierung lassen sich laut Wydwaldt somitauch sehr leicht definieren. In Form einer abgestimmten Kampagnestehen mit Maßnahmen wie zum Beispiel der Co-Registrierung oder demCo-Sponsoring Filterungs- und Feinjustierungsmöglichkeiten zurVerfügung, die dem Kunden sehr detailliert auswertbare Datensätze zurNutzung erschließen.Auf Basis jahrelanger Erfahrung am Markt entwickelte OliverWydwaldt die Cooper Advertising GmbH in kurzer Zeit zu einem derwichtigsten Ansprechpartner der Branche. Eine kürzlich abgeschlosseneExpansion mit Gründung von Zweigstellen in Spanien und Frankreichermöglicht Kunden und Partnern dabei auch den Zugriff auf europäischeMärkte.Mehr Informationen erhalten Sie im direkten Gespräch mit dem Teamder Cooper Advertising auf der dmexco - besuchen Sie das innovativeUnternehmen in Halle 7, Stand B019. Eine Reservierung der begehrtenGesprächstermine ist empfehlenswert und über die Website unterfolgendem Link möglich: www.cooper-advertising.com/dmexco2017Ansprechpartner / Pressekontakt:Oliver Wydwaldt (Geschäftsführer)Cooper Advertising GmbHAm Kaiserkai 1020457 HamburgDeutschlandTel. +49 (0) 40 22 86 79 32 0Fax +49 (0) 40 22 86 79 32 1E-Mail: info@cooper-advertising.comWeb: www.cooper-advertising.comOriginal-Content von: Cooper Advertising GmbH, übermittelt durch news aktuell