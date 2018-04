Coop stellt das Internet-Warenhaus Siroop ein

Zürich (awp/sda) - Der Detailhändler Coop stellt den einst zusammen mit der Swisscom lancierten Online-Marktplatz Siroop ein. Von der Schliessung sind 180 Mitarbeitende betroffen. Sie sollen aber einen neuen Job erhalten.

Coop-Sprecher Urs Meier bestätigte am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda einen entsprechenden Bericht des Onlineportals 20min.ch. Demnach erfolgt die Schliessung von Siroop per Ende Jahr. Der Detailhandelsriese will künftig auf ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten