Coolpad nahm mit seinem Flagship Cool S1 am MWC2017 teil

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Am 27. Februar fand inBarcelona die große Eröffnungsfeier des Mobile World Congress statt,eines der 3 Top Events der Technikbranche. Die Veranstaltung zogTausende Telekommunikationsunternehmen, -betreiber und-gerätehersteller an und hatte Smartphones und 5G als Schwerpunkt.Coolpad nahm an der Veranstaltung teil und präsentierte seinFlagship-Smartphone: das Cool S1. Dieses Gerät konzentriert sich aufMusik und Spiele, und ist auf jüngere Nutzer ausgerichtet, diepreiswerte Produkte bevorzugen.Erleben Sie den frischen KlangDie weltweit führende Audiomarke Harman Kardon unterstützte dasDesign des Audiosystems, das Tuning und dieKlangoptimierungstechnolgien. Die Clari-FiMusikwiederherstellungstechnologie stellt die Klangqualität allerArten komprimierter digitaler Musik, unter anderem auch MP3 Ordner,in fast CD-Qualität wieder her. Das S1 verfügt über LiveStageSurround, eine Technologie, die das Hörerlebnis mit Videoinhaltenverbessert. Während des MWC übergab HARMAN offiziell dasAuthentifizierungszertifikat für hochqualitativen Klang an Coolpad.Coolpad hat in das S1 zwei Stereolautsprecher eingebaut, diehochqualitativen Rundum-Stereosound garantieren und eine größereLautstärke als andere Telefone bieten. Zusätzlich wird das S1 mithochwertigen AKG N18 Kopfhörern ausgeliefert, die üblicherweise 100EUR oder mehr kosten.Reibungslos, auch mit intensiven SpielenDas S1 verfügt über den hochwertigen Snapdragon 821 Chip, der fürCPU, GPU, WIFI, Temperaturkontrolle und Stromverbrauch optimiertwurde. Das S1 bietet Ihnen das beste Nutzererlebnis bei allenintensiven Spielen. Das S1 kommt mit dem Xunyou Beschleuniger fürmobile Spiele, der instabile Netze vermeiden und eine reibungsloseVerbindung sicherstellen kann. Des Weiteren garantiert der starkeAkku mit 4070 Milliampere mindesten 4 Stunden Spielzeit mit mobilen3D Spielen.Hr. Peter Liu, VP & GM von Harman Embedded Audio gab während desMWC gemeinsam mit Coolpad ein Interview. Hinsichtlich der Kooperationmit Coolpad erklärte Peter, dass die Markenbekanntheit dieZusammenarbeit förderte. Beide Unternehmen betrachten dieNutzerzufriedenheit als ultimative Verpflichtung, nicht nurhinsichtlich der nötigen Anforderungen, sondern auch hinsichtlichtiefer Motivation. S1 ist nur der Anfang und wir können in Zukunftweitere ausgefeilte Produkte erwarten.Das internationale Geschäft von Coolpad wird jedes Jahr weiterausgebaut. Die derzeitigen Aktivitäten in 28 Ländern, wie den USA,Indien und Indonesien, werden auf 46 Länder ausgeweitet, darunterWesteuropa und Lateinamerika. Besonders in Westeuropa wird das S1 einwichtige Rolle bei der Entwicklung dieses neuen Marktes spielen: Eswird ab Mai online verfügbar sein. Wir erwarten, dass es sehrerfolgreich sein wird.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/473978/Coolpad_Cool_S1_at_MWC.jpgPressekontakt:Fonda+86-755-8330-1199-89201xiefangda@yulong.comOriginal-Content von: Coolpad, übermittelt durch news aktuell