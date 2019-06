Unterföhring (ots) -Bestsellerverfilmung hoch zwei: Nach ihrem erfolgreichen Debüt alsProfilerin in "Jung, blond, tot - Julia Durant ermittelt" (2,65 Mio.Z. ab 3 J.*) dreht Sandra Borgmann gleich zwei neue Teile der Reihefür SAT.1. Die beiden Thriller "Mörderische Tage" (AT) und "KaltesBlut" (AT) nach den gleichnamigen Romanen von Bestsellerautor AndreasFranz entstehen derzeit in Frankfurt am Main und Umgebung. DassBorgmann als Julia Durant weiterhin Serienkiller jagen darf, freutdie Hauptdarstellerin immens. Denn sie findet ihren Charakter "smart,charmant, verletzbar und ein bisschen crazy - also so, wie eine guteRolle sein muss". Auch diesmal sind Guido Broscheit, Eric Stehfestund Ilknur Boyraz Teil des Ermittlerteams.Zu den einzelnen Produktionen:"Mörderische Tage" (AT) Alte Mainbrücke, Frankfurt. An einemdünnen Seil schwebt eine Leiche über dem Fluss. Der Strick ist aufunverwechselbare Weise als Schmetterlingsknoten gebunden, die Hautder toten Frau duftet nach Rosenöl. Profilerin Julia Durant (SandraBorgmann) kennt dieses barbarische Muster: Dietmar Gernot (BerndHölscher), ein Serienkiller, den sie vor Jahren verhaften konnte,tötete mit dieser grausamen Handschrift. Hat er einen Nachahmer? Oderhat er es geschafft, trotz Einzelhaft die Fäden für den Mord zuziehen? Während der Mörder Julia Durant immer einen Schritt voraus zusein scheint, beschleicht sie eine böse Vorahnung: Hat er eswomöglich auf sie abgesehen?"Kaltes Blut" (AT) In einem konservativen Dorf verschwindennacheinander die zwei Schülerinnen Kerstin (Nadine Schmidt) undSelina (Katharina Gieron). Beide sind 16, haben ein instabilesElternhaus und waren in Therapie auf dem Reiterhof "Herzland".Während die Einwohner nicht an ein Verbrechen glauben, vermutet JuliaDurant (Sandra Borgmann) den Entführer unter ihnen. Und die scheinbarmakellose Fassade der Gemeinde beginnt bald zu bröckeln: Offenbarhatte Selina eine Affäre mit ihrer verheirateten Reitlehrerin Sonja(Katherina Heyer). Auch Kerstin war in einer geheimen Beziehung miteinem deutlich älteren, ebenfalls verheirateten Mann. Ging es umEifersucht? Oder wollte einer der streng gläubigen Einwohner denvermeintlichen Sittenverfall im Ort verhindern? Die Uhr tickt, dennder Täter könnte bald wieder zuschlagen ...+++ Produktion: Andreas Bareiss und Sabine de Mardt, Gaumont GmbH+++ Buch "Mörderische Tage" (AT): Kai-Uwe Hasenheit, Andreas Bareiss+++ Buch "Kaltes Blut" (AT): Kai-Uwe Hasenheit, Andreas Bareiss,Christian Pasquariello +++ Regie: Nicolai Rohde +++ Kamera: HennerBesuch +++ Redaktion SAT.1: Patrick Noël Simon +++ Drehzeit: 28. Maibis Mitte Juli 2019 +++ Drehorte: Frankfurt am Main und Umgebung +++Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEKatja WiesKommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +49 89 9507-1180 Katja.Wies@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.com https://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fictionBildredaktion:Jan Islinger Tel. +49 89 9507-1175 Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Michaela Tod, Dr.Martin Emele, Henrik Pabst, Eun-Kyung Park, Dennis ZentgrafFirmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591St.-Nr. 143/314/40230*Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence. Erstellt:5.06.2019Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell