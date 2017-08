CoolSculpting: Ohne Skalpell und Spritzen gegen überschüssiges Körperfett

Pleasanton (ots) - Die US-amerikanische Firma ZELTIQ Aesthetics,ein Tochterunternehmen von Allergan, hat eine Methode entwickelt, mitder hartnäckige, unerwünschte Fettdepots am Körper verschwinden.CoolSculpting heißt diese Body-Contouring-Technologie. Durchkontrollierte Kälteeinwirkung werden dabei Fettzellen wirksam undunbedenklich zerstört. Riskante Operationen sind nicht nötig. DasMarktpotenzial ist enorm.In einer repräsentativen Online-Umfrage hat das kalifornischeMedizintechnikunternehmen ZELTIQ Aesthetics 1.650 Deutsche befragt,was sie am eigenen Aussehen am meisten stört. Das Ergebnis zeigt mitgroßer Übereinstimmung: überschüssiges Körperfett. 86 von 100Befragten sind mit ihrem Körper unzufrieden, weil an denunterschiedlichsten Stellen Fettpölsterchen sitzen. Mit chirurgischenMitteln dagegen vorgehen will jedoch nur jeder Zehnte. Nicht-invasiveVerfahren zur Fettreduktion hingegen würden deutlich mehr Menschen inErwägung ziehen. Ohne Spritzen und Skalpell können sich mit 7,7Millionen Deutschen rund zehn Prozent vorstellen, das überschüssigeFett entfernen zu lassen.Frauen und Männer fühlen sich angesprochenZELTIQ Aesthetics sieht daher für ihre Body-Contouring-TechnologieCoolSculpting am deutschen Markt ein vielversprechendes Potenzial.Das Verfahren nutzt die sogenannte Kryolipolyse, um Fettzellenunterhalb der Haut durch gezielte Kälteeinwirkung zu zerstören. Dasumliegende Gewebe nimmt dabei keinen Schaden, die kristallisiertenZellen werden vom Immunsystem abgebaut. ZELTIQ geht für die Methodevon insgesamt 3,7 Millionen potenziellen Interessenten in Deutschlandaus. Im Gegensatz zu anderen Verfahren der medizinischen Ästhetikverzeichnen die Marktforscher dabei ein quer durch alle Altersgruppenund geschlechtsunabhängig gleichbleibend hohes Interesse fürCoolSculpting.Zulassung durch die FDA in den USADie hohe Sicherheit und Effizienz von CoolSculpting zeigt sichunter anderem durch die Zertifizierung für neun Behandlungszonen amKörper erteilt durch die US- Arzneimittelzulassungsbehörde FDA. Diesehat die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von CoolSculpting bestätigt.Bereits rund 70 peer-reviewed studies (von unabhängigenWissenschaftlern begutachtete Studien) wurden zu dem Verfahrendurchgeführt. Weltweit gab es bereits über fünf MillionenBehandlungen. "Zwischen den rund 80 Ländern, in denen wirCoolSculpting vermarkten, stellen wir im Hinblick auf dasKundeninteresse kaum Unterschiede fest", sagt Benoit Chardon, VicePresident International Marketing bei ZELTIQ.Mehr Schwung nach Übernahme durch AllerganAuch wenn nicht-invasive Methoden zur Fettreduktion hierzulandeauf Interesse stoßen, ist CoolSculpting noch nicht im breitenBewusstsein verankert. Wer jedoch von der Methode hört, zeigt nachden Erfahrungen des kalifornischen Unternehmens unmittelbaresInteresse oder fragt nach ihrer Sicherheit und Wirksamkeit. Das seigroßartig für CoolSculpting, sagt Marketingchef Chardon, vor allemhinsichtlich der Menge an klinischen Daten und wissenschaftlichenFundiertheit. Mehr Schwung versprechen sich die CoolSculpting-Macherdurch die kürzlich erfolgte Akquisition von ZELTIQ durch das irischeUnternehmen Allergan. Zu dessen Portfolio zählt unter anderem dasAnti-Falten-Mittel Botox. Damit dürfte sich der Bekanntheitsgrad desCoolSculpting-Verfahrens deutlich steigern.Chardon ist zuversichtlich: "Die Übernahme durch den führendenAnbieter auf dem Gebiet der medizinischen Ästhetik verleiht unssowohl Glaubwürdigkeit als auch größere Reichweite." DieZusammenarbeit mit Allergan ebne CoolSculpting den Weg in zahlreicheästhetisch-medizinische Praxen und Kliniken. Bei der Zielgruppe sorgedie Allianz nicht nur für Wahrnehmbarkeit sondern baue auch Vertrauenauf. "Auf absehbare Zeit", so Chardon, "wird CoolSculpting imÄsthetik-Bereich eine Mainstream Marke werden."Pressekontakt:Barbara Eienbach+49 (30) 740 744 749Barbara_eienbach@art-media.euOriginal-Content von: ZELTIQ Aesthetics, Inc., übermittelt durch news aktuell