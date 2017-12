Conzzeta Aktie: Otto Bock-Übernahme sorgt für einen Wachstumsschub!

Liebe Leser,

Conzzeta hat starke Halbjahreszahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 19,3%, der Gewinn um ein Viertel, und die operative Marge verbesserte sich von 4,8 auf 5,8%. Verantwortlich für das gute Abschneiden war die Sparte Blechbearbeitung, die von zwei Zukäufen profitierte. Der Umsatz wuchs um 42,6%, organisch um 24,8%, und die operative Marge sprang von 6,5 auf 10,1% nach oben. Die Sparte Sportartikel mit der Marke Mammut setzte 6,2% weniger um und hat den operativen Verlust auf 9,9 Mio SFr mehr als verdoppelt.

Besserung ist in Sicht

Die laufende Restrukturierung mit dem Ausbau des E-Commerce und Investitionskürzungen in das eigene Filialnetz wird sich aber erst in der zweiten Hälfte 2018 positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Auch in der Sparte Glasbearbeitung sind Umsatz und operatives Ergebnis zurückgegangen. Die gute Auftragslage und Optimierungen inder Produktion versprechen jedoch Besserung. Die Chemie-Sparte konnte den Umsatz zwar leicht steigern, hat aber operativ weniger verdient.

Denn die gestiegenen Preise für Rohmaterialien können nur mit zeitlicher Verzögerung an die Kunden weitergegeben werden. Entsprechend dürfte das 2. Halbjahr besser ausfallen. Für einen Wachstumsschub wird die Übernahme des Kunststoffgeschäfts der deutschen Otto Bock sorgen (Umsatz 2016: 150 Mio SFr). Damit werden das Produktangebot erweitert und zusätzliche Wachstumschancen in Asien und Nordamerika geschaffen. Die Übernahme wird seit dem 1. September konsolidiert.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.