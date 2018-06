Conzzeta Aktie: Die Jahreszahlen haben die Erwartungen übertroffen

Conzzeta hat mit seinen Jahreszahlen unsere Erwartungen übertroffen. In allen Regionen und in 3 von 4 Sparten hat der Konzern höhere Umsätze erzielt. Nur die Sportartikel haben etwas schwächer abgeschnitten. Verantwortlich für das hohe Umsatz- und Ergebniswachstum waren aber auch Zukäufe und Verkäufe. Einerseits hat Conzzeta die Otto Bock Kunststoff übernommen, andererseits die 51%-Beteiligung an einem Joint Venture in den USA ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.