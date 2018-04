Conviva verzeichnet explosives Wachstum bei internetbasiertem Video-Streaming

Vierteljährlicher Report von Conviva zur Marktsituation im BereichOTT liegt vor: Zuschauerzahlen für Apple TV im ersten Quartal 2018 um709% höher als im ersten Quartal 2017, Android überholt iOS beimThema Mobile ViewingFoster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Conviva(https://www.conviva.com/), das mit seiner Video-KI-Plattform die Artund Weise verbessert, wie OTT-Unternehmen datengesteuerteErkenntnisse nutzen, hat seinen vierteljährlichen Messbericht zurMarktsituation im Bereich OTT und Streaming Video veröffentlicht, dersowohl die Quantität als auch die Qualität von Streaming undZuschauerschaft abdeckt. Der Report zeigt ein im Vergleich zumVorjahreszeitraum astronomisches Wachstum für über das Internetbereitgestellte Videoinhalte wie Filme, als Serie aufgebauteTV-Shows, lineares Live-Fernsehen und Live-Sportübertragungen.Conviva berichtet im Rahmen eines jährlich durchgeführten Zensus,der Milliarden von Premium-Videos von Publisher-Apps erfasst, dassdie in Stunden gemessene Sehzeit für internet-basierte Videos querüber mobile Geräte, vernetzte Fernseher und Desktop-Bildschirmehinweg im ersten Quartal 2018 gegenüber dem gleichen Zeitraum desVorjahres um 114% gestiegen ist, wobei sich die Nutzung von Videosauf inzwischen insgesamt knapp fünf Milliarden Stunden beläuft."Sowohl die Komplexität der Dienste als auch die Zuschauerschaftals solche nehmen rasant zu, und unsere Kunden können sich nicht mehrauf Stichproben im Tausenderbereich verlassen, wenn sie es mitMilliarden zutun haben", sagt Dr. Hui Zhang, Mitgründer und CEO vonConviva. "Die Zeiten haben sich, seit Nielsen damals ein Panel vonZuschauern zusammengestellt hat, um das Medium Fernsehen zuanalysieren, inzwischen doch sehr verändert. Convivas zensusbasierterbildschirm- und geräteübergreifender Messansatz bietet eineeinzigartige Perspektive, um die dynamische Landschaft vonZuschauerschaft, Nutzung von Inhalten und Anwendererlebnis über dieInternet-Streaming-Dienste hinweg zu verstehen".Die gemessenen Daten erfassen die Anzahl der abgespielten Streams,Sehdauer, Geräte und Regionen und berücksichtigen gleichzeitigQualitätsmetriken wie Video-Startzeit, Pufferzeit und Bitrate. DieseKennzahlen sind die wichtigsten KPIs für die weltweit größtenOTT-Publisher, die ihren Zuschauern das perfekte Streaming-Erlebnisbieten wollen.In diesem ersten Quartalsbericht ermittelte Conviva, dass sich dieLeute insgesamt weltweit stark in Richtung Internet-Streamingorientieren, Nordamerika aber mit einem Anstieg um 174% bei derVideonutzung nach Stunden den größten Zuwachs erfahren hat. Dieszeigt, dass das nordamerikanische Publikum nachwievor beim Übergangvom traditionellen Fernsehen zu Streaming-Diensten der nächstenGeneration wegweisend ist.Insgesamt werden immer mehr Inhalte auf Mobilgeräten und mit demInternet verbundenen Fernsehern konsumiert, wie das jährlicheWachstum von In-App-Viewing im Vergleich zum browserbasiertenSeherlebnis zeigt. Der Bericht unterstützt, was Conviva als"Appifizierung des Fernsehens" bezeichnet, und belegt, dass sichapp-basiertes Video-Streaming viermal schneller als dasbrowserbasierte PC-Streaming entwickelt hat. Die Videonutzung überApps stieg um 136% gegenüber dem Vorjahr.Eine der zahlreichen komplexen Herausforderungen bei derBereitstellung von Video über das Internet ist die breite Palette derGeräte, die Anwender zum Streaming nutzen. Wie Conviva feststellenkonnte, hat Apple TV im ersten Quartal 2018 ein Wachstum von 709% beiden nach Stunden bemessenen Videoquoten im Vergleich zum erstenQuartal 2017 verzeichnet, was, ausgehend von der Dynamik des Marktesund Convivas Kundenbasis, alle anderen Devices um nahezu das Doppelteübertrifft. Zwar stieg im gleichen Zeitraum der Gesamtkonsum vonVideo über Roku-Geräte um 87%, doch sank ihr Anteil nach Stundengesamt um 3%. Der Zuschauerstamm auf Mobilgeräten hat sich im erstenQuartal 2018 insgesamt weiterentwickelt, wobei Android-basierteGeräte ein zweieinhalb Mal höheres Tempo als iOS-Devices vorlegten.Neben der Erfassung der Zuschauerzahlen für die im Internetgestreamten Videos analysiert Conviva auch die Qualität desSeherlebnisses. Das Unternehmen nahm die Bitraten undVideo-Startzeiten für das erste Quartal 2018 unter die Lupe undkonnte feststellen, dass sich diese Metriken weiter verbessern, weildie Publisher ihre Ökosysteme für die Bereitstellung im Internetkonstant ausbauen.Die größte, im ersten Quartal 2018 gegenüber dem ersten Quartal2017 verzeichnete Verbesserung ist ein Rückgang bei der Anzahl derVideos, die gar nicht erst starten. Der globale Anteil beläuft sichnun auf 2,34%, also weniger als die Hälfte des Vergleichswerts vomersten Quartal 2017. Die Zuschauer in Asien haben die regionalstärkste Verbesserung erfahren, für die Zuschauer in Nordamerikableibt die Fehlstart-Quote ungefähr gleich zum Vorjahr. Convivauntersuchte auch die Bitrate, ein Faktor, der die Bildqualität aufverschiedenen Ausgabegeräten bestimmt. Im ersten Quartal 2018 lag diedurchschnittliche Bitrate über alle Geräte hinweg bei fast vierMegabit pro Sekunde, eine Optimierung um 29% gegenüber demVorjahreszeitraum.Insgesamt verbessert sich die Marktlage im Bereich OTT und dieQualität von Streaming-Video im Internet weiter, und Convivaskontinuierliche, bildschirm- und geräteübergreifende zensusbasierteMessmethode bietet eine Übersicht auf diesen dynamischen und ständigwachsenden TV-Markt der nächsten Generation. Conviva wird sowohlvierteljährliche als auch jährliche Berichte über die Lage desglobalen OTT Video Streaming-Marktes in Bezug auf Quantität undQualität der Zuschauer herausgeben.Um die Infografik, den vollständigen Bericht und die umfassendenDaten einzusehen, klicken Sie bitte hier (https://www.conviva.com/research/convivas-screen-streaming-tv-census-report-q1-2018/).Informationen zu ConvivaConviva macht das bestmögliche Seherlebnis auf alleninternetfähigen Bildschirmen möglich, weil es die Art und Weisesteigert, wie OTT-Unternehmen datengesteuerte Intelligenz einsetzenkönnen. HBO, Sky, Turner und andere große Namen nutzen seit JahrenConvivas Video-KI-Plattform, die ihnen maßgebliche Einblicke,Erkenntnisse und Informationen rund um das Thema Verbraucher undIn-Screen-Zuschauererlebnis vermittelt und ihnen dabei hilft,Messgrößen mit wichtigen Geschäftsergebnissen zu verknüpfen. ConvivasKunden können auf diese Weise nicht nur ihre eigene Kundenbindung undihr Wachstum maximieren, sondern auch Trends in Bezug auf Inhalte undSehverhalten aufdecken und nutzen, um persönlichere Seherlebnisseanzubieten. Wir machen Kundenengagement zu einer datengesteuertenInteraktion mit der Zielgruppe, die auf verwertbaren QoE (Quality ofExperience)-Analysen basiert. Das privat geführte Unternehmen Convivahat seinen Hauptsitz in Silicon Valley, Kalifornien, und unterhältNiederlassungen in New York und London. Weitere Informationen findenSie unter www.conviva.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/681061/Conviva_Q1_2018_Report.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/525060/Conviva_Logo.jpgPressekontakt:Kathleen Bissetkbisset@sspr.com267-758-2636Original-Content von: Conviva, übermittelt durch news aktuell