ConvaTec: Endlich!

An der Heimatbörse London notiert ConvaTec per 11.01.2020, 01:00 Uhr bei 212.1 GBP. ConvaTec zählt zum Segment "Gesundheitsversorgung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: ConvaTec hat mit einer Dividendenrendite von 2,19 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.51%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt -0,32. Aufgrund dieser Konstellation erhält die ConvaTec-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die ConvaTec 4 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das ConvaTec-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 212,2 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -9,52 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 192 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: ConvaTec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 47,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 2,76 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +44,45 Prozent im Branchenvergleich für ConvaTec bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,28 Prozent im letzten Jahr. ConvaTec lag 48,48 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.