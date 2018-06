Control Risks und GAN Integrity bündeln ihre Kräfte für eine gemeinsam erstellte neue Third-Party Due Diligence-Lösung: VANTAGE

New York (ots/PRNewswire) -Die international spezialisierte Risikoberatungsfirma ControlRisks und GAN Integrity, der führende Anbieter von ComplianceManagement-Software, haben heute eine neue durchgängige Third PartyDue Diligence-Lösung auf den Markt gebracht, die Compliance-Teams aufder ganzen Welt bei der Verwaltung des Fremdrisikos unterstützt.VANTAGE kombiniert GANs marktführende Software-Plattform mit ControlRisks' spezialisierter Due Diligence-Kompetenz in Industrie- undSchwellenländern, um einen vollständig digitalisiertenCompliance-Prozess zu schaffen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712284/Control_Risks_and_GAN_Integrity_VANTAGE_Logo.jpg )"Unternehmen verlassen sich mehr denn je auf ein komplexesGeflecht von globalen Partnern, die kritische Unterstützung für dieUnternehmensgeschäfte liefern. Die von diesen Drittparteienausgehenden Risiken in Bezug auf Finanzen und Reputation nehmen nichtnur zu, sondern müssen im Rahmen eines Compliance-Programms auchständig überwacht und angegangen werden - Technologie istunerlässlich, wenn Compliance-Beauftragte vor einer wachsendenVerantwortung ohne entsprechende Aufstockung der Ressourcen stehen",erklärt Greg Esslinger, Senior Partner bei Control Risks."Control Risks and GAN Integrity haben diese Herausforderungenerkannt und teilen eine gemeinsame Leidenschaft für flexible,technologieorientierte Lösungen. Mit VANTAGE bieten wir jetzt einBest-in-Class Due Diligence-Produkt zur Unterstützung der Kunden beider Erstellung eines Third Party Risikomanagement-Programms an, dasder Prüfung durch die Aufsichtsbehörden standhalten und denErwartungen von Aufsichtsräten und Aktionären gerecht werden kann",sagt Esslinger.Thomas Sehested, Gründer und CEO von GAN Integrity ergänzt:"Control Risks ist führend in Ermittlungs- und DueDiligence-Dienstleistungen, und seine Berater leisten unübertroffeneArbeit, wenn es darum geht, das Gesamtbild aufzudecken. DieKombination dieser Expertise mit unserer marktführendenSoftware-Plattform wird die Messlatte für die Due Diligence-Prüfungvon Drittparteien höher legen und Unternehmen mehr Sicherheit geben".Angesichts der Tatsache, dass über 90% der FCPA-Fälle imZusammenhang mit Drittparteien stehen, und vor dem Hintergrund einessich ständig verändernden Sanktionsumfelds haben Control Risks undGAN Integrity partnerschaftlich Technologie- und Compliance-Know-howzusammengeführt, um dem komplexen Bedarf an Third Party Due Diligencedirekt und unmittelbar nachkommen zu können. Das über eine einzelnePlattform zugängliche VANTAGE ermöglicht Unternehmen, ihreAnstrengungen auf die Risikominimierung zu konzentrieren, stattmehrere Anbieter, Tools und Services verwalten zu müssen.VANTAGE besteht aus folgenden Kernmodulen: Initiale Einbindung vonDrittanbietern; abgestufte Screening-Möglichkeiten durchautomatisierte Datenbank-Prüfungen; Datenbank-Prüfungen fürlandesinterne Due Diligence; Risikobewertungen und Fragebögen;Genehmigungsabläufe und aktives Monitoring. Diese Funktionenermöglichen den Compliance-Teams einen vollständig automatisierten,risikobasierten Ansatz für das Drittrisiko-Management. VANTAGEvereint all diese Funktionen in einer Plattform und hilft Kunden, dieEffizienz zu steigern, interne Ressourcen zu erweitern und Risiken zuminimieren. VANTAGE ist ab sofort verfügbar.Informationen zu Control RisksControl Risks ist eine spezialisierte, global tätigeRisikoberatung, die dazu beiträgt, sichere, regelkonforme undbelastbare Organisationen in einem risikogeprägtem Zeitalter zuschaffen. Wir arbeiten fach- und technologieübergreifend in allengeographischen Regionen und alles, was wir tun, basiert auf unsererÜberzeugung, dass es entscheidend für den Erfolg unserer Kunden ist,sich auf Risiken einlassen zu können. Wir bieten unseren KundenErkenntnisse und Informationen, um Ressourcen zu bündeln undsicherzustellen, dass sie bereit sind, die Probleme und Krisen, diein jeder ambitionierten globalen Organisation auftreten, zubewältigen. Wir gehen über das reine Problemlösen hinaus und gebenden notwendigen Einblick, um Chancen zu erkennen und mit ihnen zuwachsen. http://www.controlrisks.comInformationen zu GAN IntegrityGAN Integritys Compliance Management-Software transformiert dieFunktionsweise von Compliance-Programmen, indem sie kritischeCompliance-Anwendungen und -Daten zu einer einzigen, vollständigintegrierten Cloud-basierten Plattform zusammenführt. GAN unterstütztseit 2004 Organisationen auf der ganzen Welt beim Management vonUnternehmensrisiken und Fehlverhalten, und viele der weltweitführenden Marken vertrauen heute auf GANs innovative Software, umihre Compliance besser zu verwalten. Die ComplianceManagement-Software von GAN bietet verschiedene Anwendungen undumfasst Schulungen, Richtlinienmanagement, Third Party Due Diligence,Whistleblower-Hotline, Fallmanagement und Reporting auf einereinzigen, einfach zu bedienenden Plattform. 