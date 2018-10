Control Risks stärkt weiter seine globalen Untersuchungs- und Datenlokalisierungsressourcen mit neuen internationalen Datenzentren

London (ots/PRNewswire) -Technologie-Innovation verbunden mit Control Risks' fundiertenVor-Ort-Kenntnissen ermöglicht es Organisationen, Compliance-,Untersuchungs- und Audit-Bedarf souveräner in Territorien mitDatenspeicherort-Anforderungen zu bewältigenControl Risks, die globale spezialisierte Risikoberatung, gabheute zwei zusätzliche internationale Datenzentren in Frankfurt undJohannesburg bekannt, die ihr umfassendes Global-Discovery-Angebotunterstützen werden.Nach der Einführung der DSGVO und anderen Gesetzen mitVerpflichtung zur Datenlokalisierung sind Datenschutz und Speicherorteine Top-Priorität für Organisationen, die sich mitverschiedenartigen und komplexen Datenmanagement-Regeln und -Auflagenkonfrontiert sehen. Der Datenlokalisierungstrend hat erheblicheAuswirkungen für Organisationen mit grenzüberschreitendenAngelegenheiten und Plänen für internationale Expansion. Die EU,China, Russland, Südkorea, Südafrika und andere habenDatenlokalisierungsregeln eingeführt, die verlangen, dass spezifischeDatenkategorien innerhalb der Landesgrenzen gespeichert werden.Al Park (https://www.controlrisks.com/who-we-are/our-experts/expert-bio/al-park), Senior Partner und Practice Leader von Control Risks'Technologiegruppe sagte: "Zu einer Zeit, in der sich Organisationenan die Datenschutzanforderungen anpassen, ist es wichtig für uns,datenintensive Untersuchungen mit fundierten Ortskenntnissen undeinem technologiegestützten Ansatz für die unterschiedlichenCompliance- und Behördenanforderungen anzugehen."Zusätzlich zu dieser wachsenden Datenzentren-Präsenz hat ControlRisks sein globales Technologie- und e-Discovery-Team mit derEinstellung von Neil Meikle (https://www.controlrisks.com/who-we-are/our-experts/expert-bio/neil-meikle) als Head of the ForensicsTechnology Business für Europa und Afrika erweitert.Organisationen sollten über Rahmenwerke für die Handhabung vonOperationen in Ländern mit Datenspeicherort-Anforderungen verfügen.Die Vorteile und Flexibilität, die Vor-Ort-Cloud-Dienstleisterbieten, auf die sich Control Risks bei seiner Expansion in neueLänder verlässt, sind ein erheblich schnell wachsendes Potential.Jedoch müssen Organisationen immer noch aktiv die Einhaltung ihrerDatenschutzpflichten und behördlichen Auflagen verwalten.Control Risks (http://www.controlrisks.com/) ist einespezialisierte Risikoberatung, die dabei hilft, sichere, konforme undwiderstandsfähige Organisationen aufzubauen. Wir glauben, dass manauf dem Weg zum Erfolg Risiken auf sich nehmen muss, daher bieten wirdie Kenntnisse und die Informationen, die Sie benötigen, um IhreChancen zu nutzen und zu wachsen. Und wir stellen sicher, dass Siedarauf vorbereitet sind, Probleme und Krisen zu bewältigen. Ob essich um Korruption, Betrug, eine behördliche Untersuchung oderInternetverstöße handelt, mit technischem Wissen, Ressourcen in 26Ländern und internationalen Datenzentren, die strategisch auf derganzen Welt verteilt sind, können wir die schwierigsten Aufträge inBezug auf elektronische Daten und Nachweise handhaben. Erfahren Siemehr hier (https://www.controlrisks.com/our-services/applying-technology-solutions).Pressekontakt:Kate Rallis+1-212-561-5302Kate.Rallis@controlrisks.com. Friederike Lyon+49-30-533-288-0Friederike.Lyon@controlrisks.comOriginal-Content von: Control Risks, übermittelt durch news aktuell