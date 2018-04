Continentale als Top Zahn-Zusatz-Versicherer ausgezeichnet (FOTO)

Dortmund (ots) -Die Continentale gehört zu den zwei bestenZahn-Zusatz-Versicherern Deutschlands. Diese Auszeichnung verliehenjetzt die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensendern-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ). Siezeichneten im April in Berlin Deutschlands beste Versicherungen aus.Preis-Leistung, Qualität und ServiceDer Award ist für diejenigen Unternehmen, die den besten Mix ausQualität, gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und Service bieten. Frankeund Bornberg analysierte die Produkte anhand von über 5.400Untersuchungsdetails. Bei den Unternehmen mit den besten Produktenwurde zusätzlich der Service umfassend getestet. Dazu gehörtenverdeckt initiierte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen sowieAnalysen der Internetauftritte. Die Auswertung stützt sich auf über850 Servicekontakte.Im Teilbereich Zusatzversicherung Zahn wurden insgesamt 38Unternehmen auf Herz und Nieren geprüft. Die ContinentaleKrankenversicherung landete unter den zwei Besten im Testfeld dieserKategorie.Über die Continentale Krankenversicherung a.G.:Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist dieMuttergesellschaft des Continentale Versicherungsverbundes. Sie istein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsformist die Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihrenEntscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitzdes Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. dieVerträge von rund 1,4 Millionen versicherten Personen und erzieltBeitragseinnahmen von rund 1,6 Milliarden Euro. Damit gehört sie zuden zehn größten privaten Krankenversicherern Deutschlands. IhrKerngeschäft ist die Vollversicherung. In der Zusatzversicherungbietet sie ein breites Produktspektrum in allen wesentlichenLeistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell