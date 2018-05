Continentale Versicherungsverbund: In anspruchsvollem Umfeld weiter auf Erfolgskurs

Dortmund (ots) - Der Continentale Versicherungsverbund verzeichnet weiterhin einrobustes Wachstum in allen Sparten. Die Beitragseinnahmen im selbstabgeschlossenen Geschäft erhöhten sich 2017 um insgesamt 4,1 Prozent auf 3,82Milliarden Euro. Damit erzielte der Verbund im vergangenen Jahr einen mehr alsdoppelt so hohen Beitragsanstieg als der Markt, der ein Plus von 1,9 Prozentmeldet.Gleichzeitig steigerte die Continentale deutlich ihr Rohergebnis, das von rund480 auf circa 600 Millionen Euro zunahm. Wesentliche Ursache hierfür ist nebenBeitragszuwächsen die moderate Leistungsentwicklung in der Krankenversicherung."Unsere Geschäftsstrategie 'Wachstum mit Ertrag und aus eigener Kraft' geht auchin einem anspruchsvollen Umfeld auf", so Dr. Christoph Helmich, derVorstandsvorsitzende des Continentale Versicherungsverbundes. "Zugleich habenSolidität, Sicherheit und Zuverlässigkeit für unsere Versicherten nach wie voroberste Priorität."Wie in den Vorjahren kommen nahezu 90 Prozent des Rohergebnisses den Kunden desVerbundes zugute, in der Krankenversicherung beispielweise fürBeitragsrückerstattungen. Zudem wurde das handelsrechtliche Eigenkapital weiteraufgestockt, im Berichtsjahr um 33 Millionen Euro. Insgesamt kann der Verbunddamit 789 Millionen Euro Eigenkapital vorweisen.Auch der Kapitalanlagebestand stieg kräftig um 4,7 Prozent; Ende 2017 verwalteteder Versicherer ein Anlagevolumen von rund 22 Milliarden Euro. DasKapitalanlageergebnis reduzierte sich um 1,9 Prozent auf 736 Millionen Euro.Hier macht sich die seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase bemerkbar.Marktkonforme Entwicklung in der KrankenversicherungDas Geschäftsfeld Krankenversicherung entwickelte sich alles in allemzufriedenstellend, erklärte Dr. Helmich, auch wenn sich der Verbund in Summehinsichtlich der Bestands- und Beitragsentwicklung nicht vom Branchentrendabkoppeln konnte. So verringerte sich die Zahl der vollversicherten Personen beider Continentale Krankenversicherung 2017 um 2.528 auf 406.958 Personen. ImNeugeschäft erreichte das Unternehmen jedoch erneut einen Spitzenplatz: Rund18.200 Kunden entschieden sich für eine Vollversicherung der Continentale,deutlich mehr als bei den meisten Wettbewerbern.Die gesamten Beitragseinnahmen der Gesellschaft erhöhten sich um 4,4 Prozent auf1,66 Milliarden Euro. Wie der Beitragszuwachs im Markt von 4,7 Prozent geht diesauf Prämienanhebungen zurück, die im Jahr 2017 insbesondere auch in derPflegepflichtversicherung vorzunehmen waren. In der Krankenversicherung nahmendie Beiträge bei der Continentale Kranken um 3,2 Prozent zu, im Markt um 3,8Prozent. In der Pflegepflichtversicherung kletterten sie entsprechend derMarktentwicklung von plus 20,1 Prozent um 20,4 Prozent. Der hohe Anstieg erklärtsich daraus, dass die privaten Krankenversicherer im vergangenen Jahr die Tarifean das Zweite Pflegestärkungsgesetz anpassen mussten. Sehr positiv entwickeltensich die gesamten Leistungsausgaben. Sie stiegen um lediglich 1,2 Prozent.Starker Zuwachs in der LebensversicherungDas Geschäftsfeld Lebensversicherung entwickelte sich sehr erfolgreich. Hiererreichte der Verbund ein Beitragsplus von 3,4 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro.Im Markt hingegen gingen die Beitragseinnahmen 2017 nochmals zurück, wenn auchnur moderat um insgesamt 0,2 Prozent. Die laufenden Beiträge der deutschenLebensversicherer reduzierten sich im Durchschnitt um 0,2 Prozent und dieEinmalbeiträge um 0,3 Prozent.Im Gegensatz dazu nahmen die Beitragseinnahmen der ContinentaleLebensversicherung AG insgesamt um 4,4 Prozent auf 766 Millionen Euro zu. DieGesellschaft verbuchte entgegen dem Markttrend einen Zuwachs bei den laufendenBeiträgen von 6,1 Prozent. Das Geschäft mit Versicherungen gegen Einmalbeitragging indessen um 7,1 Prozent zurück. Einmalbeiträge haben traditionell nur einegeringe Bedeutung bei der Continentale Leben. Ende 2017 machten sie 11,6 Prozentder gesamten Beiträge aus, der Marktdurchschnitt liegt bei 28,8 Prozent. "Wirfreuen uns darüber, dass wir in einem stagnierenden Markt gerade bei denlaufenden Beiträgen deutlich wachsen konnten", sagte Dr. Helmich. "Das zeigt,dass Produktqualität und -positionierung hervorragend sind und unserGeschäftsmodell weiter Früchte trägt."Als eines von wenigen Unternehmen bietet die Continentale Lebensversicherungihren Vertriebspartnern und Kunden nach wie vor eine umfassende Produktpaletteeinschließlich klassischer Garantieprodukte. Im vergangenen Jahr erweiterte siediese um eine kapitaleffiziente klassische Produktlinie. Stärkste Treiber fürdas Neugeschäft waren abermals fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungensowie die Berufsunfähigkeitsvorsorge.Die EUROPA Lebensversicherung verbuchte Ende 2017 Beitragseinnahmen von 358Millionen Euro. Damit erreichte sie einen Zuwachs von 1,3 Prozent. DerDirektversicherer konnte seinen Marktanteil im KerngeschäftRisikolebensversicherung im vergangenen Jahr weiter ausbauen.Beide Lebensversicherer des Verbundes erfüllen die Solvency II-Anforderungenauch ohne Übergangsmaßnahmen. Sowohl die Continentale als auch die EUROPA weisenbei allen Quoten hohe Überdeckungen aus.Ertragreiches Wachstum in der Schaden- und UnfallversicherungAuch die drei Sachversicherer des Continentale Versicherungsverbundes erzieltenwie im Vorjahr überdurchschnittliche Beitragssteigerungen. Sie verzeichnenzusammengenommen ein Wachstum von 4,7 Prozent auf 1.039 Millionen Euro undliegen damit 1,7 Prozentpunkte über dem Marktdurchschnitt. Dazu Dr. Helmich:"Diese positive Entwicklung belegt, dass unsere Strategie erfolgreich ist, imVerbund die Sparte Schaden- und Unfallversicherung auszubauen."Die Continentale Sachversicherung AG erreichte ein Beitragsplus von 4,7 Prozentauf 493 Millionen Euro. Es resultiert wie schon 2016 im Wesentlichen aus demerfreulichen Geschäftsverlauf in den Sparten Sach-, Haftpflicht- undKraftfahrtversicherung.Am kräftigsten wuchs erneut die EUROPA Versicherung AG. Ihre Beitragseinnahmenerhöhten sich um 5,7 Prozent auf 194 Millionen Euro. Ausschlaggebend hierfür warwiederum die Kraftfahrtversicherung, die beitragsstärkste Sparte desDirektversicherers.Auch die Mannheimer Versicherung AG legte insbesondere in Kraftfahrt zu, darüberhinaus im Bereich ihrer Markenprodukte. Zum Jahresende 2017 stiegen die Beiträgedes Zielgruppenversicherers um 4,3 Prozent auf 352 Millionen Euro.Die Ertragslage in der Schaden- und Unfallversicherung entwickelte sichebenfalls positiv: Die Combined Ratio, die Brutto-Schaden-Kosten-Quote nachAbwicklung, liegt mit 93,2 Prozent (im Vorjahr 93,5 Prozent) weiterhin auf einemsehr guten Niveau.Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit: Die Continentaleist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein"Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt dasHandeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsformder Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die ContinentaleKrankenversicherung a.G. Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit: Die Continentaleist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein"Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt dasHandeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsformder Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die ContinentaleKrankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein aufGegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse derKunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschütztgegen Übernahmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.