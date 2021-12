Dortmund (ots) -Der Continentale Versicherungsverbund zählt bereits zum zweiten Mal zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Rating- und Rankingagentur ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung "Welt". Bei der Umfrage "Deutschlands Beste Arbeitgeber" wurden mehr als 800.000 Bürgerinnen und Bürger befragt. Die Verbundunternehmen Continentale und Mannheimer erhielten dabei wie zuletzt 2020 Bestnoten.Zwischen Menschlichkeit und IndividualitätHauptthema der Umfrage war das Image, das die Unternehmen bei den Befragten genießen, sowie die Attraktivität der Unternehmen als Arbeitgeber. Karrieremöglichkeiten und branchenübliche Gehälter gehören dabei zum positiven Gesamtbild eines Arbeitgebers. Auch Aspekte wie sichere Arbeitsplätze, eine gute Unternehmenskultur, hohes Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Arbeitnehmern sowie flexible Arbeitsmodelle gewinnen zunehmend an Bedeutung bei der Jobsuche."Traditionell versuchen wir im Continentale Versicherungsverbund potenzielle Fachkräfte nicht nur mit einem guten Gehalt zu überzeugen. Unsere ausgeprägte Unternehmenskultur ist auf Wertschätzung und ein partnerschaftliches Miteinander ausgelegt. Das ist eine der größten Stärken, die den Versicherungsverbund als Arbeitgeber auszeichnet", sagt Dr. Gerhard Schmitz, Personalvorstand im Continentale Versicherungsverbund.Fairness mit TraditionDer faire Umgang mit den Mitarbeitern ist dabei eines der zentralen Themen im Unternehmen - und das seit Jahrzehnten. "Die Continentale hat schon früh nach Chancengleichheit und einer ausgewogenen Work-Life-Balance gestrebt", betont Dr. Schmitz. "Geschlechtsneutrale Bezahlung ist schon lange selbstverständlich. Das gilt auch für flexible Arbeitszeit, Zeitkonten oder die Verlängerung der Elternzeit. Die Möglichkeit von Home-Office-Tagen haben wir zusätzlich zu Tele-Arbeit in diesem Jahr ebenfalls eingeführt." Ein weiterer Pluspunkt ist das umfassende Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramm, das jedem Mitarbeiter die bestmögliche berufliche Entwicklung ermöglichen soll.Über den Continentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitDie Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit". Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-Fardstv. Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuell