Continentale Versicherungsverbund: Zum sechsten Mal Höchstnote beim BVK-Fairness-Siegel (FOTO)

Dortmund (ots) -Zum sechsten Mal hat der Continentale Versicherungsverbund dasBVK-Siegel "Fairness für Versicherungsvertreter" erhalten. Er bekamdie Bestnote "Exzellent" und fünf Sterne. Grundlage für die Vergabedes Siegels ist eine umfangreiche Befragung der eigenenAusschließlichkeitsvermittler. Im Auftrag des BVK hat einunabhängiges Meinungsforschungsinstitut die Untersuchungdurchgeführt. Deren Urteil macht deutlich: Der Verbund ist nach wievor ein hervorragender Partner für gebundene Vermittler.Top-Bewertung für Vertriebspolitik, Innendienst undKundenorientierungFür sein Siegel stellt der BVK fünf Aspekte auf den Prüfstand.Ergebnis der aktuellen Analyse: Jeweils mit "exzellent" bewertetwerden- die Vertriebspolitik der Continentale- die Unterstützung und Betreuung der Vermittler durch denInnendienst- sowie die Kundenorientierung des Verbundes.Die Note "sehr gut" gibt es für die Teilbereiche- Provisionen und Gegenleistungen- und Allgemeine Vermittlerunterstützung und -betreuung.Fast alle befragten Vertriebspartner (98 Prozent) schätzen dieunternehmerische Selbstständigkeit in der Partnerschaft mit derContinentale. 89 Prozent sind mit der kompetenten sowie derzuverlässigen und fehlerfreien Arbeit des Innendienstes zufrieden.Aber auch die Produkte kommen bei den Vermittlern gut an: 96 Prozentsind mit der Produktqualität zufrieden, 91 Prozent mir derProduktvielfalt. Den guten Ruf der Continentale loben 95 Prozent. 88Prozent der Continentale-Vermittler bewerten den Innendienst als guterreichbar, 84 Prozent sagen, er arbeite schnell.Anstrengungen der vergangenen zwei Jahre wurden honoriertFür Falko Struve, Vorstand Vertriebspartnerbetreuung derContinentale, hat das exzellente Abschneiden einen besonderen Wert:"Diese Auszeichnung bestätigt unsere gute und harte Arbeit und istsehr wichtig für uns. Der Ausschließlichkeitsvermittler alsselbständiger Unternehmer ist nämlich nach wie vor von besondererBedeutung für uns." Für die Zukunft sieht Struve das Unternehmen aberweiter in der Pflicht: "Wir möchten weiterhin ein exzellenter Partnerfür Vermittler sein. Dafür müssen wir weiter an den Stellschraubendrehen, damit wir noch besser werden können. Dafür gibt uns dasBVK-Siegel wichtige Impulse."Zum HintergrundDas Fairness-Siegel wurde 2009 zum ersten Mal verliehen undentspringt einer Initiative des Bundesverbandes DeutscherVersicherungskaufleute (BVK). Ziel ist, die Beziehung zwischenVersicherer und Vermittler ganzheitlich zu beurteilen. Beauftragt mitder Erhebung ist das Forschungsinstitut Sirius Campus aus Köln. "MitHilfe des Siegels erhalten Berufseinsteiger oder wechselwilligeVermittler ein neutrales Urteil. Gleichzeitig können sich besondersfaire Versicherer mit dem BVK-Fairness-Siegel profilieren", sagtMichael H. Heinz, Präsident des BVK. An der Befragung hatte sich rundein Drittel der Ausschließlichkeitsvermittler der Continentalebeteiligt.Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit:Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sieversteht sich als ein "Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit".Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen undin allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform derObergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die ContinentaleKrankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsvereinauf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen dieBedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein istdie Continentale geschützt gegen Übernahmen.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.de